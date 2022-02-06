Asus RTX 3090 Ti Ekran Kartlarının Fiyatları Ortaya Çıktı

NVIDIA geçtiğimiz aylarda RTX 3090 Ti modelini kullanıcıların beğenisine sunmak için piyasaya sürdü. Şimdi ise Asus'in RTX 3090 Ti ekran kartlarının fiyatı sızdırıldı.

Yaklaşık bir ay önce ekran kartlarının gözdesi olan NVIDIA, RTX 3090 Ti'ı duyurmuştu. Bu ekran kartı şimdiye kadarki en güçlü kart olacağı iddiası ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. NVIDIA RTX 3090 Ti'ın özelliklerini kısaca hatırlatacak olursak; RTX 3090 gibi RTX 3090 Ti da 24 GB GDDR6X hafızaya sahip olacağı belirtildi. Fakat 19,5 GB/s hızında kullanılacak olan RTX 3090’dan farklı olarak bu grafik kartı 21 GB/s hızında çalışacak.

Ayrıca dikkat çeken şu özelliği de belirtmemizde fayda var; NVIDIA RTX 3090 Ti’ın 40 gölge teraflop, 78 RT teraflop ve 320 AI teraflop işleyebilecek. RTX 3090 ekran kartı ise 35,6 gölge teraflop, 69,5 RT teraflop ve 285 AI teraflop işleyebiliyordu. Bu rakamlara baktığımızda kullanıcılarına RTX 3090 Ti’ın RTX 3090’dan yüzde15 daha iyi performans sergilediğini gösteriyor. Şimdi ise sızdırılan bilgilere göre Asus ve Palit marka RTX 3090 Ti'ın fiyatı belli oldu.

Asus RTX 3090 Ti sızdırılan fiyatları beklenenin üstünde gelebilir

Japon sızıntı uzmanı momomo_us adlı kullanıcı Twitter hesabından bu ekran kartları hakkında birçok bilgi paylaştı. Verdiği bilgilerin doğruluğu ile bilinen Japon kullanıcı, Palit isimli dağıtıcının Türkiye resmi sitesinde ürünlerin ortaya çıktıını patlaştı. Sitede yayınlandıktan dakikalar sonra kaldırılan ürünlerin Türkiye fiyatları ortaya çıkmamış olsa da Japon kullanıcı, ürünlerin Avrupa'daki fiyatlarını öğrendiğini belirterek RTX 3090 Ti ailesinin fiyatlarını Twitter hesabından paylaştı.

Momomo'nun verdiği bilgilere göre Asus ROG Strix LC RTX3090 Ti O24GB Gaming ekran kartının 4 bin 577,40 Euro, ASUS TUF RTX 3090Ti OC 24 GB Gaming ekran kartı 4 bin 413,85 Euro ve ASUS TUF RTX3090Ti 24GB Gaming 4 bin 332,11 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

GeForce RTX 3090 Ti'ın ROG Strix versiyonunun sızdırılan fiyatı ekran kartı hayranlarını şok etti. Bu ekran kartları hakkında henüz başka bir detay sızdırılmadı. Sızdırıldığında sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz.