Asus, Samsung ve MSI, dünyanın ilk 27 inç 4K OLED 240Hz monitörlerini tanıttı. Bu yeni monitörler oyun deneyiminde yenilik vadediyor.

Asus, Samsung ve MSI, dünyanın ilk 27 inç 4K OLED 240Hz monitörlerini tanıttı. Yeni monitörler, 32 inç yerine daha küçük 27 inç boyutunda yüksek yenileme hızında 4K OLED oyun deneyimi sunuyor.

Üç şirket de Samsung Display’in dördüncü nesil QD-OLED panelini kullanıyor. ROG Swift OLED PG27UCDM ve MSI MPG 272URX QD-OLED modelleri, 80Gbps bant genişliği sunan DisplayPort 2.1a (UHBR20) içeriyor. Bu da Display Stream Compression (DSC) gerektirmeden 4K'da 240Hz desteği sağlıyor.

Asus, MSI ve Samsung’un 240Hz monitörleri

Samsung’un Odyssey OLED G8 (G81SF) modelinin DisplayPort 2.1a uyumluluğu belirtilmemiş, ancak bunun özellikler listesinde yer alması bekleniyor. MSI ve Asus’un modelleri DisplayHDR True Black 400'ü desteklerken, Asus ayrıca Dolby Vision HDR desteği de sunuyor. Hem MSI hem de Asus, yanma koruması içeren üç yıllık garanti sunarken, Samsung henüz garanti durumu hakkında bilgi vermedi.

Asus’un modeli 26.5 inçlik bir görüntülenebilir ekrana sahip, ancak MSI ve Samsung modelleri 27 inç olarak pazarlanıyor. Üç monitör de OLED'in 0.03ms tepki süresi ve 240Hz yenileme hızları ile dikkat çekiyor. Asus, Samsung ve MSI'nın 27 inç 4K OLED 240Hz monitörleri, yüksek performanslı oyun deneyimi sunmayı vadediyor. Tasarım, özellikler ve fiyatlandırma açısından farklılık gösteren bu modellerin satışa ne zaman çıkacağı ve ne kadar maliyetli olacağı ise henüz bilinmiyor.