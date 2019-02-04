Asus, The Ultimate Force (TUF) Gaming markasından ilk grafik işlemcisi GeForce RTX 2060’ı duyurdu.

The Ultimate Force Gaming markası altındaki ürünlere son katılan, Nvidia GeForce RTX 2060 grafik işlemci oldu. Bu ekran kartı, Tayvanlı üreticinin TUF yapısını uyguladığı ilk ekran kartı oldu.

Dış görünüşüne baktığımız zaman kartın TUF serisine dahil olduğunu hemen görebiliyoruz. Kartta RGB elementlerin hiçbiri yer almıyor. Onun yerine asker kamuflajı tercih edildi. Seride daha önce de benzer bir yaklaşım tercih ediliyordu. Sağlamlık, uyumluluk ve performans üzerine inşa edilen kartın boyu 20.4 cm. 4.6 cm kalınlığındaki kart oldukça sağlam gözüküyor.

Asus kartın imalatında Auto-Extreme adı verilen otomatik üretim sistemini kullandı. Soğutma sistemi, kartın üzerinde bulunan ve Asus’un iddiasına göre kart ömrünü 2 katına çıkaran çift fanlı sistemi kullanıyor. Kartla uyumlu arka panel sayesinde kartın daha korumalı olması ve daha kolay takılıp çıkarılması amaçlanmış.

TUF GeForce RTX 2060 da Asus’un 144 saatlik onay programını geçmeyi başardı. Bu programda Asus, ürünlerin performansını Fortnite, League of Legends, Overwatch, PUBG ve 3DMark gibi programlarda deniyor.

Bu kart, Nvidia GeForce RTX 2060 Founders Edition gibi 1,365MHz temel saat hızına sahip olsa da 2 modelin boost hızı daha fazla. TUF GeForce RTX 2060 (TUF-RTX2060-6G-GAMING) 1,689MHz Oyun Modu hızına sahip. Overclock ile kartın hızı 1,710MHz’e ulaşabiliyor.

Kartın OC Edition’u ise oyun modunda 1,710MHz hıza ulaşırken, overclock ile 1,740’ı bulabiliyor.

Founders Edition gibi bu modelde de tekli 8-pin PCIe güç bağlantısı bulunuyor. TUF GeForce RTX 2060, DualLink DVI-D porta sahip olan az sayıda ekran kartı arasında. Ekran kartında bir adet DisplayPort 1.4 çıkış ve 2 adet HDMI 2.0b girişi yer alıyor. Kartta USB-C girişi yer almıyor.

Kartın piyasaya çıkış tarihi veya hangi bölgelerde satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.