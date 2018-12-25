Nvidia, yeni RTX grafik kartları ile oyuncuların kalplerini çalmayı başardı. Fakat RTX 2070 ile başlayan yeni serinin pek de bütçe dostu olduğu söylenemez. Bu nedenle oyuncuların gözü kulağı yeni giriş seviye ekran kartları RTX 2050 ve 2060'a çevrilmiş durumda.

Daha önce gerçekleştirdiği tutarlı sızıntılarla bilinen TUM APISAK, Nvidia’nın yeni giriş seviye grafik kartı RTX 2050’nin Geekbench sonuçlarını çevrimiçi olarak paylaştı. APISAK’ın Twitter üzerinden paylaştığı görsele göre RTX 2050, GTX 1050Ti’a göre performans anlamında önemli iyileştirmeleri beraberinde getiriyor.

Yeni Nvidia GeForce RTX 2050 grafik kartı 896 CUDA çekirdekleri, 14 SM, 4GB bellek, 1,560 MHz maksimum frekans özelliklerine sahip olacak. Sahip olduğu özelliklerle direkt olarak GTX 1050Ti’a rakip olacak olan RTX 2050, Geekbench’ten 114,206 puanla çıkıyor. GTX 1050Ti ise ortalama 84,000 puan almayı başarıyordu.

APISAK ayrıca Nvidia’nın yeni orta seviye grafik kartı olacak RTX 2060’ın da Geekbench sonuçlarını paylaştı. 1920 CUDA çekirdeği, 30 SM, 6 GB GDDR bellek ve 1,200MHz maksimum frekansa sahip olacak RTX 2060, OpenCL’de 211,876 puan almayı başarıyor. GeForce GTX 1070 Ti ise aynı testte 175,000 puan civarında kalıyordu.

Biz her ne kadar Nvidia’nın RTX 20 serisi grafik kartlarıyla karşımıza çıkmasını bekliyor olsak da sızdırılan raporlar, GTX 11 serisi ayrı bir grafik kartı serisini işaret ediyor. GeForce GTX 1160 ve 1150 olarak karşımıza çıkması beklenen bu uygun fiyatlı grafik kartları, Turing mimarisinin bir devamı olacak ve yeni ışın izleme çekirlerini bulunduracaklar.