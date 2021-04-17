Minik Canavar ASUS ZenFone 8 Mini, Geekbench'te Gözüktü

ASUS'un yakında tanıtması beklenen ZenFone 8 serisinde yer alan Mini modeli, sahip olduğu Snapdragon 888 işlemciyle Geekbench'te testlere girdi. Telefon, yapılan testlerde aynı işlemciye sahip diğer modellerin gerisinde kalmadı.

Akıllı telefon sektöründe de uzun süredir kendisini kanıtlamış olan ASUS, geçtiğimiz haftalarda üzerinde çalıştığı yeni bir akıllı telefon modeliyle karşımıza gelmişti. Şirketin yeni telefonu, daha küçük telefonlara olan talebin artmasına yeni bir cevap olacak. Telefon, Apple’ın iPhone 12 mini’sine benzer bir şekilde ASUS ZenFone 8 Mini ismiyle piyasaya sürülecek.

ASUS ZenFone 8 Mini, her ne küçük bir telefon olsa da içinde büyük bir güç taşıyacak. ZenFone 8 ve ZenFone 8 Pro modellerine de ev sahipliği yapacak olan yeni seride yer alan telefon, iki kardeşiyle aynı şekilde Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisini taşıyacak. Bu minik amiral gemisi telefon, bugün de Geekbench’te canavar işlemciyle birlikte kendisini gösterdi.

ASUS Zenfone 8 Mini Geekbench'te:

ZenFone 8 Mini’nin Qualcomm Snapdragon 888’le geleceğini kesinleştiren Geekbench sayfasında telefonun ASUS_I006D ismini taşıdığı görüldü. Akıllı telefon, gerçekleştirilen tek çekirdekli işlemci testinde 1.121 puan, çok çekirdekli işlemci testindeyse 3.662 puan elde etti. Sonuçları diğer Snapdragon 888’li telefonlarla karşılaştırıldığında arada pek bir fark olmadığını söyleyebiliriz.

Aynı Geekbench sayfası, bunun yanı sıra bazı donanım bilgilerini de bizlere sundu. Sayfada yer alan bilgilere göre ZenFone 8 Mini, 16 GB RAM ve Android 11 işletim sistemiyle birlikte kutudan çıkacak. Telefon, 120 Hz tazeleme hızına sahip 5.92 inçlik OLED ekranla gelecek. Bunun yanı sıra ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusuna yer verecek.

Bugüne kadar öğrendiklerimize göre ZenFone 8 Mini, kamera kısmında 64 MP çözünürlüklü Sony IMX686 lens taşıyacak. Bu ana kameraya bir de ultra geniş açılı lens (Sony IMX 663) eşlik edecek. Tahminlere göre telefon, ASUS ZenFone 7’de gördüğümüz döner kamera sistemine yer verecek. Yani telefonun ana kamerası hem arka kısımda hem de ön kısımda kullanılabilecek.