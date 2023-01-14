Ata Demirer'in yeniden ekranlara döndüğü Bursa Bülbülü filmi Disney+'ta yayınlandı. Filme gelen ilk tepkileri bir araya getirdik.

Türkiye’nin en popüler komedyenlerinden Ata Demirer, uzun süre sonra yeniden yepyeni bir filmle ekranlara döndü. Demirer’in yeni filmi Bursa Bülbülü, Disney+’ta yayınlandı.

Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan Cengiz karakterini merkezine alan film, şu ana kadar izleyicilerinden olumlu yorumlar toplamayı da başardı. Filme gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi:

Bursa Bülbülü’ne gelen tepkiler:

Bursa Bülbülü fragmanı:

Bursa Bülbülü konusu:

Bursa Bülbülü, çay bahçesinde şarkıcılık yapıp en büyük tutkusu albüm çıkarmak olan Cengiz’in Taşkın’la karşılaşmasını konu alıyor. Fakat Taşkın’ın babası Şerafettin’in yaptığı bestenin kendi albümü için iyi bir çıkış olacağını düşünen Cengiz, besteyi borçla satın alıyor.

Taşkın bu parayı harcadığındaysa Cengiz, parayı yeniden kazanmak için Taşkın ve kardeşi Arzu ile sahneye çıkmaya başlıyor.

Bursa Bülbülü oyuncu kadrosu:

Başrolünde Ata Demirer’in olduğu Bursa Bülbülü, oyuncu kadrosunda Özge Özacar, Cem Gelinoğlu, Melek Baykal ve Tarık Papuççuoğlu gibi önemli isimlere yer veriyor.