Yeni Atari VCS Duyuruldu: Fiyatı ve Özellikleri

Ülkemizde bir dönem bütün oyun konsollarına Atari denmesinin sebebi olan köklü firma Atari, yakın zamanda yeni konsolunu piyasaya sürecek. Konsol, oldukça nostaljik bir görünüme sahip.

2020 yılının kasım ayı, konsol piyasası için oldukça hareketli geçecek. Önce Sony tanıttığı yeni konsolu olan PlayStation 5’i piyasaya sürecek, ardından Atari de gelen haberlere göre PS5 ve Xbox Series X'in yanına mini bir rakip ekleyecek.

Atari, aynı dönemde Atari VCS ile pazara gireceğini açıkladı. Orijinal konsolun yeni versiyonu için çıkışta 100’den fazla oyun bulunacak, çıkışı ise PlayStation 5 ile birlikte gerçekleşecek.

Atari VCS özellikleri

Atari VCS aslında ilk olarak 2017 yılında Ataribox kod adıyla ortaya çıkmıştı. Orijinal konsolun çıkışı ise 1977 yılına kadar gidiyor. Yenilenen konsol çeşitli yeni teknolojilere de ev sahipliği yapıyor.

Konsolun içinde bir AMD Ryzen CPU yer alıyor. Bu işlemcinin yanında bir de AMD Radeon GPU birimi yer alıyor. Konsolun RAM miktarı ise 8 GB ve firmanın iddiasına göre bu konsol, 4K HDR çözünürlüğü de destekliyor.

Bağlantı anlamında baktığımızda ise Atari VCS kullanıcılara bir adet USB 3.0, bir adet HDMI ve bir adet de Ethernet portu sunuyor. Tabii ki konsolda kablosuz bağlantı sağlayan Wi-Fi ve Bluetooth gibi özellikler de yer alıyor.

Atari VCS fiyatı

Atari VCS, ön siparişte firmanın sitesinde 389,99 dolara satışta bulunuyor. Şu anda konsol için tercih edilebilecek üç farklı renk seçeneği var. Bunlar Black Walnut, Onyx Black ve Carbon Gold olarak gösteriliyor.

Atari bu cihazda yeni bir kontrol kumandası olan Atari Modern Controller’ı da kullanıcılara sunacak. Yeni VCS’in en ilgi çekici özelliği ise Windows gibi ikinci bir işletim sistemi kurarak konsolun bilgisayar olarak kullanılmasına izin vermesi olacak.

Atari’nin yeni konsolu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu konsol ne kadar ilgi görecek? Yoksa Sony ve Microsoft’un konsollarının gölgesinde kalıp herkesin unuttuğu bir cihaza mı dönüşecek?