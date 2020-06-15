Algoritması Anlaşılamayan Gizemli Atari Oyunu

Kanada’daki Calgary Üniversitesi'nden John Aycock ve İngiltere'deki York Üniversitesi'nden araştırmacılar, 1982 yılında Atari 2600 konsolu için piyasaya sürülen ünlü labirent oyunu Entombed’in arkasındaki teknik dehayı çözmek için yoğun bir çaba göstermelerine rağmen, oyunun algoritmasını bir türlü anlayamadı.

Oyun konsolu dünyası şimdilerde PlayStation 5 ile çalkalanıyor olsa da, geçmişte oyuncular kısıtlı donanımlarla geliştirilen konsollarda son derece eğlenceli dakikalar geçiriyorlardı. İlk kez Ekim 1977 tarihinde piyasaya sürülen ve döneminin en çok satan oyun konsolu olan Atari 2600 de bunlardan biri.

Video oyunu tarihçileri, son dönemde eski Atari oyunlarını hiç olmadığı kadar daha fazla incelemeye başladı. Donanım kısıtlamalarına rağmen oyunların nasıl geliştirildiğine dair ipuçları sağlamak için kodlar içinde derin bir yolculuğa çıkan uzmanlar, son olarak Tom Sloper tarafından tasarlanan ve Steven Sidley tarafından programlanan bir Atari 2600 oyunu olan Entombed’i mercek altına aldı.

1982 yılında yayınlanan Atari 2600 oyunu Entombed’in çalışma mantığı henüz çözülebilmiş değil

1982 yılında oyuncularla buluşan Entombed’de oyuncular, yatay simetri ile sürekli dikey olarak kayan labirentte aşağı doğru hareket ediyor ve ekran boyunca hareket eden düşmanlardan kaçınırken mümkün olduğunca uzağa gitmeye çalışıyor. Oyuncu bir canavarla temas ederse ölüyor ve oyun sona eriyor.

Kanada’daki Calgary Üniversitesi'nden John Aycock ve İngiltere'deki York Üniversitesi'nden Tara Copplestone, döneminin kısıtlı olanaklarına rağmen oldukça komplike olan bu oyuna daha yakından bakmalarına rağmen, Entombed’in tam olarak nasıl bir çalışma mantığına sahip olduğunu bulamadılar. Çalışmaya ilişkin BBC’ye bir açıklama yapan Aycock, oynanış tekniğinin “çok derin bir tavşan deliği” olduğunu söylüyor.

"Entombed’in algoritması çok derin bir tavşan deliği"

Oyunun algoritmasının, labirentin bir bölümünü analiz ederek yeni karolar oluşturduğunu belirten araştırmacılar, bu karonun her satırdaki bir sonraki karenin nasıl doğacağını belirlediğini ifade ediyor, ancak soru(n) şu: 8bit bir oyun bunu nasıl yapıyor?

Araştırmacılar, bu sorunun cevabını bulmak için Entombed’in gelişimine katkıda bulunanlardan biri olan Steve Sidley'e ulaştı. Ne var ki, Sidley de oyundaki algoritmanın nasıl çalıştığını bir türlü hatırlayamadı. Böylece bir dönemin en popüler oyunlarından olan Entombed’in gizemi yine çözülememiş oldu.