‘Ateş Çemberi’ Güneş Tutulması Türkiye’den de Görülebilecek

Bilim dünyasının bir süredir beklediği ve olağanüstü görüntülere sahne olan Ateş Çemberi güneş tutulması yarın gözlemlenebilecek. Pek çok ülkeden izlenecek olan güneş tutulmasının Türkiye’den de görülmesi bekleniyor.

Güneş tutulmaları bilim dünyasını heyecanlandırdığı kadar fotoğrafçıları ve bu muhteşem olayı görebilme ihtimali olan insanları da oldukça heyecanlandırıyor. Bunlardan bir yenisinin de yarın izlenebilir durumda olması bekleniyor. Dünyanın şahit olacağı bu önemli gök olayının 21 Haziran 2020 Pazar günü meydana geleceğini sizlere hatırlatmış olalım. Halkalı güneş tutulması olarak da bilinen ve ‘Ateş Çemberi’ ismi takılan söz konusu tutulma izleyecek olanları görsel bir şölene davet ediyor.

Tutulmanın en net izlenebileceği yerler Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çin’in bazı bölgeleri olarak sıralanmış durumda. Bunların yanı sıra güneş tutulması Güney Avrupa, Doğu Avrupa ve Kuzey Avustralya’da ise kısmen gözlemlenebilir olacak. Ateş Çemberi Türkiye’den de kısmen izlenebilecek. En net şekilde Hakkari ilinden görülebilecek olan güneş tutulması Türkiye saati ile 06:45’te başlayacak. Bu değişik tutulmanın yılın en önemli gök olaylarından bir tanesi olarak sayıldığını da hatırlatmadan geçmeyelim.

Halkalı güneş tutulması nasıl meydana geliyor?

Halkalı güneş tutulmasında Güneş’in görünen büyüklüğü Ay’dan daha büyük olduğu zamana denk geliyor ve tutulma bu şekilde adlandırılıyor. Türkiye’nin bulunduğu konumdan ötürü parçalı şekilde görebilecek bu tutulma bilim çevrelerinde uzun zamandır konuşuluyor. Uzmanlar tutulmayı izleyecek olan vatandaşlar için pek çok uyarıda bulunuyor. Güneş tutulmasının kesinlikle çıplak gözle izlenmemesini vurgulayan araştırmacılar, izleyecek kişilerin uygun göz koruyucular kullanmalarını öneriyor. Ayrıca uzmanlar bu tarz ekipmanlar olmadan güneşe bakmanın körlüğe ve başka pek çok kalıcı göz hasarına sebep olabileceği konusunda uyarılar yapıyor.

Uzmanlar tutulmanın en iyi şekilde tutulma gözlükleri adı verilen özel ekipmanlar aracılığıyla izleneceğini belirtse de buna ulaşamayacak olan kişiler için evde kolayca yapılacak bir iğne deliği kamera yardımıyla güneş tutulmasının görülebileceğini söylüyor.