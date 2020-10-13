Profesörden Ateş Ölçümü Çıkışı: Yapılmasına Gerek Yok

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hemen her yerde uygulanan ateş ölçüm uygulamalarına gerek olmadığını açıkladı. Profesör tarafından yapılan açıklamalara göre ateş ölçüm sırasını beklerken birbirine yaklaşan insanlar, ortamdaki bulaş riskini artırıyor.

Koronavirüs pandemisinin olağan yaşantımıza kattığı şeylerden bir tanesi de ateş ölçüm cihazlarının, hiç olmadıkları kadar hayatımıza girmeleri oldu. Bugün havalimanları, kafeler, okullar, restoranlar ve hatta devlet kurumlarına girereken bile önce ateş ölçümümüz yapılıyor. Ancak bir profesör tarafından yapılan son açıklamalar, bunun pek de doğru bir uygulama olmadığını gözler önüne seriyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda ateş ölçümünün yapılmaması gerektiğini savundu. Bunun nedenlerine de değinen Ceyhan, ateş ölçümünün COVID-19 tespitinden daha çok, insanları riske attığını ifade etti. Ceyhan'a göre insanların sıra beklerken yakınlaşmaları, koronavirüsün yayılmasına yol açıyor.

Mehmet Ceyhan, pandeminin ortaya çıktığı Çin'in bugüne dek yanlışlarla dolu tespitlerde bulunduğunu söyledi. O dönemlerde COVID-19 kapanların en az yüzde 70'inde yüksek ateş görüldüğünün ifade edildiğini belirten profesör, aslında belirti gösterenlerin yüzde 70'inde yüksek ateş görüldüğünü söylüyor. Profesöre göre şu an COVID-19'a yakalanan hastaların sadece yüzde 10'u yüksek ateş belirtisi gösteriyor.

Profesöre göre insanların bir sıraya dizilerek ateş ölçümlerinin yapılmaması gerekiyor. Çünkü bu tür bir durum, insanların birbiriyle yakınlaşmasına ve COVID-19'un yayılmasına yol açabiliyor. Sonbahar mevsimine girilmesiyle birlikte de solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını ifade eden Ceyhan, bu nedenden ötürü de insanların belirli mekanlara alınmıyor olabileceğini, bunun çok gereksiz bir yaklaşım olduğunun altını çiziyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a göre kurum ve kuruluşlar, oraya gelen insanların ateşini ölçmek istiyorlarsa bunu bekletmeden yapabilmeli. Bu bağlamda havalimanlarındaki termal kamera uygulamalarını örnek olarak gösteren profesör, en iyi ateş ölçüm yönteminin termal kamera olduğunu ifade ediyor.

Aslına bakacak olursak ateş ölçümü, daha öncelerde de kimi tartışmaların odak noktası olmuştu. Çünkü bazı bilim insanları, ateşi normal olan bireylerin sağlıklı oldukları anlamına gelmeyeceğini savunmuşlardı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tarafından yapılan açıklamalar, ateş ölçüm uygulamasını yeniden tartışmaya açacak gibi görünüyor.