Beklenen Oldu: Atlas Global Havayolları İflasını İstedi

Son zamanlarda uçuşlarını gerçekleştirmekte sıkıntılar yaşadığı bilinen Atlas Global Havayolları, resmi olarak iflasını açıklamak için başvuru yaptı. Firma daha önce de uçuşlarını durdurmuştu.

Türkiye merkezli özel havayolu firmalarından biri olan Atlas Global, geçtiğimiz yıllarda yaptığı atılımlar ve büyüme ile dikkat çekmişti. Bu gelişmelerin yanı sıra son birkaç yıldır firma için işler hiç yolunda gitmiyordu.

Dün akşam çeşitli mecralarda ve sosyal medyada Atlas Global’in iflas etmek üzere olduğuna dair bilgiler yer alıyordu. Ortaya atılan iddialarda, firmada yapılan toplantının ardından Atlas Global çalışanlarına işe gelmemeleri beyanında bulunulmuştu.

Atlas Global iflas kararını duyurdu

Atlas Global, bugün yaptığı açıklama ile iflasını açıkladı. Milliyet’te yer alan habere göre çalışanların tazminatları ödenecek, bilet alan yolculara da bilet ücretleri iade edilecek. Ödeme tarihleriyse henüz belli değil.

Firma, yaptığı açıklamada “Ödeme tarihleri için hukuk departmanımız çalışıyor” açıklamasını yaptı. Ülkemizin kanunlarına göre şirketlerin iflası bir günde olmuyor, öncesinde belli bir prosedür izleniyor. Çalışan alacakları da öncelikli olarak ödeniyor.

Atlas Global’in 2016 yılında başlayan dalgalanmalar ve artan maliyetler nedeniyle zor günler geçirmeye başladığı biliniyordu. Firma, 26 Kasım 2019 tarihinden itibaren de uçuşlarını durdurmuştu.

Atlas Global onlarca yöne uçuyordu

Atlas Global, Avrupa’da Paris, Amsterdam, Londra, Barcelona, Berlin, Biarritz, Bilbao, Birmingham, Billund, Bükreş, Dublin, Edinburgh, Gothenburg, Kiev, Kopenhag, Lizbon, Lyon, Madrid, Manchester, Marsilya, Montpellier, Nice, Odessa, Oslo, Porto, Prag, Sofya, Stockholm, Toulouse, Viyana ve Zürih’e uçuşlar gerçekleştiriyordu. Havayolu firması Avrupa yolculukları için uygun fiyatlı bir alternatif olarak gösteriliyordu.

Firmanın kararına gelen tepkilerde ise genel olarak Atlas Global’in faaliyetlerine son vermesinin üzüntüyle karşılandığı görüldü. Twitter, ekşisözlük gibi mecralarda yapılan yorumlarda firmanın genel olarak yüksek kalitede hizmet verdiğinden dem vuran kullanıcılar, karardan duydukları üzüntüyü dile getirdi. Atlas Global, Türkiye’nin en büyük 2. havacılık firmasıydı.