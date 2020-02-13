26 Kasım-21 Aralık tarihleri arasında uçuşlarını durduran AtlasGlobal, bir kez daha benzer bir karara imza attı. Şirket, dün itibarıyla uçuşlarını tekrardan durdurdu. Yönetim kademesinin, tüm personeli Florya'daki genel müdürlük binasına davet ettiği belirtiliyor.

Türkiye'nin köklü sayılabilecek havayolu şirketlerinden bir tanesi olan "AtlasGlobal", şu sıralar ciddi sorunlar yaşıyor. Hatırlanacağı üzere bundan birkaç ay önce uçuşlarını durdurma kararı aldığını açıklayan AtlasGlobal, yaklaşık bir ay kadar uçuşlarına ara vermiş ardından çalışmaya devam etmişti. Şimdi AtlasGlobal, tüm uçuşlarını bir kez daha durdurma kararı aldı.

AtlasGlobal, geçtiğimiz aylarda yaşanan uçuş durdurma kararının ardından sefer lokasyonlarını da daraltmıştı. Öyle ki şirket, bir süredir sadece Antalya, Amsterdam, Bağdat, Londra, Tel-Aviv gibi lokasyonlara uçuyordu. Dün son seferini İstanbul ile Bağdat arasında gerçekleştiren AtlasGlobal, bu uçuşun ardından operasyonlarına yeniden ara verdi.

Dün itibarıyla sosyal medya platformlarında konuşulmaya başlayan iddialar, AtlasGlobal'in iflas ettiği yönündeydi. Söylentilere göre şirket, personeline gün içerisinde bilgilendirme geçerek iflas ettiğini açıkladı. Bu iddialar şu an için doğrulanmış değil ancak DHA'dan gelen yeni bilgilere göre şirket, tüm personelini Florya'daki genel müdürlük binasına davet etmiş durumda.

AtlasGlobal'in tüm personeli genel müdürlüğe çağırması, şirket için çok da iyi şeylerin yaşanmadığının bir göstergesi. Şu ana bu dek yapılacak görüşmeyle ilgili de herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak gün içerisinde, AtlasGlobal ile ilgili yeni gelişmelerin olması fazlasıyla muhtemel gibi görünüyor.