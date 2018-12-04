Audi’nin otomobilleri, Marvel filmlerinde sık sık karşımıza çıkıyor. E-Tron GT de Avengers 4’te yer alacak.

Geçtiğimiz hafta Los Angeles Otomobil Fuarı’nda yer alan Audi E-Tron Concept, önümüzdeki yaz vizyona girecek olan dördüncü Avengers filminde de yer alacak. Yılın en çok izlenen filmi olması beklenen film, Audi için önemli bir tanıtım fırsatı olacak.

Aracın filmdeki rolü belirtilmedi, ancak daha önce Iron Man’in R8 kullandığını görmüştük. Captain America: Civil War’da Prologue adlı araç yer alıyordu. Spider-Man: Homecoming ise A8 ve TT modellerine ev sahipliği yapmıştı.

İki adet senkron elektrikli motora sahip olan E-Tron GT, muhtemelen Tony’e ait olacak. Marvel evreninde sıklıkla fütürist olarak tanımlanan ve kendi temiz enerji üreticisi ark reaktörüne sahip olan Tony’nin, temiz enerji kullanan 590 beygirlik bu aracı kullanması şaşırtıcı olmaz. Ayrıca Captain America’nın ya da diğer Avengers üyelerinin ya bu aracı alacak kadar paraları yok ya da otomobile ihtiyaçları yok. Bataryaya Stormbreaker’dan sürekli elektrik vererek yolculuk eden bir Thor, filmin havasına pek uyacak gibi gözükmüyor.