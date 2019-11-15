Audi e-tron Sportback, Seri Üretim Araçlarda Bir İlk Olacak

Audi önümüzdeki hafta gerçekleşecek LA Auto Show'da yeni elektrikli aracı e-tron Sportback'i tanıtacak. Yeni otomobilin farları, seri üretim araçlarda bir ilk olmasıyla dikkatleri çekiyor.

Audi önümüzdeki hafta Los Angeles'ta gerçekleşecek 2019 LA Auto Show'da iki yeni model tanıtacağını doğruladı. Bu otomobillerden biri 2017 yılındaki Shanghai Auto Show'da konsept olarak ortaya çıkan Audi e-tron Sportback olacak.

Alman otomobil üreticisi tarafından yayınlanan yeni bir tanıtım fotoğrafı, e-tron Sportback'in seri üretim araçlarda bir ilk olacak Digital Matrix farlarına odaklanıyor. Yaklaşık 1 milyon mikro ayna dizinli Digital Matrix farlar, yeni elektrikli otomobilin yolu benzersiz bir hassasiyetle aydınlatmasını sağlıyor.

Audi, e-tron Sportback'in SUV modeliyle aynı güce sahip olduğunu açıkladı. Yani otomobil 400 beygir güç ve 664 Nm tork sağlayan, çift motorlu, dört tekerlekten çekişli bir düzene sahip. Bu güç, e-tron SUV'nin 0'dan 100 km/sa hıza 5,5 saniyede çıkmasını ve en yüksek 200 km/s hıza ulaşabilmesini sağlıyor. Görsel olarak, e-tron Sportback, e-tron SUV ile benzer bir tasarıma sahip, ancak eğimli tavanı ona şık, coupe benzeri bir görünüm veriyor.

Diğer yandan içten yanmalı motorları tercih edenler için yeni Audi RS Q8 de 2019 LA Auto Show'da tanıtılacak. Otomobilin özellikleri henüz onaylanmadı ancak Audi, SUV'un sekiz silindirli çift turbo TFSI motor ve 48 voltluk hibrit bir sistemle destansı bir performans sunacağını vadediyor. Araç, Audi RS6 Avant'a güç veren 592 hp'lik motorla karşımıza çıkabilir. Audi e-tron Sportback ve Audi e-tron SUV modellerinin Belçika, Brüksel'de üretileceği bildirildi.