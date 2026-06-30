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Audi Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]

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Haziran 2026 döneminde Audi, farklı modellerinde sunduğu avantajlı kredi kampanyalarıyla premium otomobil sahibi olmak isteyenlere çeşitli finansman seçenekleri sunuyor. Bu içerikte Audi'nin güncel kredi kampanyalarını, kampanya kapsamındaki modelleri ve öne çıkan finansman fırsatlarını bir arada bulabilirsiniz.

Audi Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]
Deniz Şen Deniz Şen /

Premium otomobil segmentinin güçlü markalarından Audi, Haziran 2026 kampanyaları kapsamında hem elektrikli hem de içten yanmalı motorlu modellerinde dikkat çeken finansman avantajları sunuyor. Özellikle belirli modellerde sunulan %0 faizli kredi seçenekleri, yüksek fiyatlı araçlara daha erişilebilir ödeme planlarıyla sahip olmak isteyen kullanıcıların ilgisini çekiyor. Audi'nin kampanyaları model bazında farklılık gösterirken, kredi tutarı ve vade seçenekleri de araçlara göre değişebiliyor.

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Bu rehberde Audi'nin Haziran 2026 dönemine özel kredi kampanyalarını detaylı şekilde inceleyecek, A3, Q3, Q4 e-tron, Q6 e-tron ve A6 e-tron gibi öne çıkan modeller için sunulan finansman fırsatlarını ele alacağız. Ayrıca kampanyaların kapsamı, başvuru koşulları ve satın alma sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında genel bilgilere de içerik boyunca ulaşabilirsiniz. Audi'nin güncel kampanyaları arasında bazı elektrikli modellerde 1 milyon TL ile 2 milyon TL arasında değişen %0 faizli kredi destekleri öne çıkıyor.

İçerikten Görseller

Audi Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]
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Audi A6 e-tron Kampanyası

Audi A6 e-tron, Haziran 2026'ya özel 2.000.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Tamamen elektrikli premium sedan, avantajlı finansman seçenekleriyle Audi yetkili satıcılarında kullanıcılarını bekliyor.

Audi Q6 e-tron Kampanyası

3

Audi Q6 e-tron, 2.000.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi desteğiyle yeni sahipleriyle buluşuyor. Elektrikli SUV modeli, Haziran ayına özel kampanya kapsamında Audi yetkili satıcılarında sunuluyor.

Audi Q4 e-tron Kampanyası

Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron modelleri, 1.000.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla satışa sunuluyor. Audi'nin kompakt elektrikli SUV ailesi, avantajlı finansman seçenekleriyle dikkat çekiyor.

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