BYD Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

BYD, tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara hitap eden marka, Dolphin, Atto 3, Seal, Seal U DM-i ve Han gibi modelleriyle kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Bu içerikte BYD'nin güncel sıfır araç fiyat listesi, kampanyaları, indirimleri ve kredi fırsatlarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
İçerikten Görseller
BYD tüm modeller fiyat listesi
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Haziran 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|BYD SEAL
|4.077.000 TL
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|BYD SEALION 7
|4.190.000 TL
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|BYD HAN
|4.873.000 TL
|4.573.000 TL
|BYD TANG
|5.418.000 TL
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BYD Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları
BYD HAN Kampanyası
BYD HAN, Haziran 2026'ya özel 300.000 TL peşin alım avantajıyla satışa sunuluyor. Ayrıca ticari müşterilere özel ek ayrıcalıklar ve avantajlar, BYD yetkili bayilerinde kullanıcıları bekliyor.
BYD TANG Kampanyası
BYD TANG, Haziran 2026 dönemine özel ticari müşterilere yönelik avantajlı finansman seçenekleriyle sunuluyor. Kampanya kapsamında 1.000.000 TL için 12 ay vadeli ve %1,99'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi fırsatı sağlanıyor.