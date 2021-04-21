Otomotiv sektörünün popüler ismi Audi, 2021 yılını SUV ailesinin en küçük üyesini yenileyerek karşıladı. 2021 yılına özel olarak geliştirilen Audi Q2, bu yazımızda teknik detayları, tasarımı ve fiyat listesiyle konuğumuz oluyor.

Alman otomotiv devi Audi’nin SUV sınıfındaki en küçük üye olan Q2, şehre yönelik bir SUV arayan kullanıcılar için oldukça iddialı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Önceki versiyonlarına göre birçok yeni teknoloji barındıran ve bu teknolojileri kullanım sırasında aktif olarak ortaya koyan Audi Q2, sürüş kolaylığı ile adından söz ettirmeyi hedefliyor.

Toplamda 2 adet donanım paketi bulunan Audi Q2, Advanced ve S Line olarak adlandırdığı bu donanım paketleriyle kullanıcıların aradıklarını bulmasını amaçlıyor. Bu yazımızda Audi Q2’nin teknik detaylarına, tasarımına ve fiyat listesine değineceğiz.

Tasarım:

Dış tasarım: Klasik Audi çizgileri ancak daha modern bir gövde

Dış tasarımında hem keskin hem de yumuşak çizgileri güzel bir şekilde harmanlandığını gördüğümüz Audi Q2, genel tasarım çizgisine sadık kalmış gibi görünüyor. Önceki yıllarda gördüğümüz Q2 modellerine ek olarak bu tasarımı yeni teknolojilerle buluşturan Audi, kişiselleştirme seven sürücüleri da mutlu edecek seçenekler sunuyor.

Farklı boyutlarda toplamda 5 adet jant seçeneği bulunan Q2, gövde rengi için ise 5 renklik bir palete sahip. Daha agresif bir görüntü isteyen kullanıcılar için de çeşitli aksesuar seçenekleri olan Audi Q2, bu tasarımı Matrix LED farlarla destekliyor.

İç tasarım: Opsiyonel ambians aydınlatmaları ile tamamlanıyor

Standart koltuklarının yanı sıra 7 adet farklı koltuk seçeneğiyle kullanıcıları karşılayan Audi Q2, zengin koltuk seçeneklerine ek olarak 4 adet de farklı direksiyon simidi arasından seçim yapmaya olanak sağlıyor. Audi, dileyen kullanıcılar için Q2’nin iç mekanında kullanılabilen ambiyans aydınlatmaları da opsiyonel olarak satışa sunuyor. Bu özelleştirme seçeneklerine konsol tasarımı ve tavan değişiklikleri de eklenebiliyor.

Güvenlik:

Adaptif sürüş asistanı:

Q2, arka ve ön kısımları aktif olarak denetleyen bir asistana sahip. Sürüş sırasında kullanıcının dikkat edemediği alanları tarayarak manevra, frenleme ve hız gibi unsurlara müdahale eden Q2, sürücünün üçüncü gözü gibi hareket ediyor.

Ön ve arka park sensörü:

Düşük segment otomobillerde bile gerek standart gerekse opsiyonel olarak sunulan bu sensörler, Q2 kullanıcılarının park esnasında soğuk terler dökmesine engel olmak için geliştirildi. Audi, bu opsiyonu ülkemizde Türkiye Paketi adlı bir paket aracılığıyla sunuyor.

Aktif koruma:

Audi Q2, kritik durumlarda emniyet kemerini sıkararak ve koltuğu en uygun hale getirerek kullanıcının güvenliğini gözetir. Olası bir kaza durumunda ise otomobil tamamen durana kadar kendi kendine frenleme yapan Q2, hem güvenlik hem de konfor arayan kullanıcılar için bekleneni verebilir.

Geri görüş kamerası:

Park sensörleriyle entegre olarak çalışan bu kamera, oldukça geniş bir açıyla kullanıcıya Q2’nin arkasında neler olup bittiğini gösterebiliyor. Park etme sırasında veya geriye doğru hareket ederken bir yardımcıya ihtiyaç duyan kullanıcılar, ülkemizde Türkiye Paketi’ni satın alarak bu kamerayı edinebiliyorlar.

Konfor:

Katlanabilir arka koltuklar:

Eğer bir Audi Q2 sahibiyseniz ve uzun yolculuklar için bagajın hacmi yeterli gelmediyse bunu dert etmenize gerek kalmıyor. Q2, tamamen öne doğru yatabilen arka koltuklara sahip. Bu opsiyonla birlikte bagajın hacmi neredeyse iki katına çıkartılabiliyor.

Panoramik cam tavan:

Bu sınıftaki her otomobilde aranılan bir özellik olan cam tavan, Q2’de panoramik olarak sunuluyor. Aracın tavan kısmını yarı yarıya kapatan bu cam tavan, Q2’nin içinde son derece ferah bir ortam oluşmasına yardımcı oluyor.

Otomatik bagaj kapağı:

Otomobilde lüks arayan her kullanıcının aradığı bir özellik olan elektrikli bagaj, Audi Q2’de de bulunuyor. Anahtardan elektrikli olarak açılabilen ve açıkken de tek tuşla kapatılabilen bu bagaj, kullanıcının bagaj kapağıyla olan temasını ortadan kaldırıyor.

Ön koltuk ısıtma:

Soğuk kış günlerinde bu seviyedeki bir otomobilin içine girince üşümek olmazdı. Bunun farkında olan Audi, Q2’nin ön koltuklarına ısıtma opsiyonu eklemiş. 3 kademeli bu ısıtmaya sahip olabilmek için Audi’nin sunmuş olduğu Konfor Paketi’ni satın almanız gerekiyor.

Audi Q2 donanım paketleri:

Q2 Advanced

Q2 S Line

Yenilenen Audi Q2, 2 adet ana donanım paketiyle birlikte geliyor. Advanced donanım seviyesinde günlük kullanıma ve konfora odaklanan Q2, S Line’da ise tüm Audi modellerinde alışmış olduğumuz S seviyesi lüksü kullanıcıya sunuyor.

Giriş seviyesinde 17 inç, tam donanımda ise 19 inç boyutlarındaki jantlarla bu alanda da kişiselleştirme vaad eden Q2, 19 inç boyutlarındaki jantlara sahip olabilmek için S Line donanımını zorunlu tutuyor. Bu donanımın 0’dan 100’e ulaşması ise 8,6 saniye sürüyor.

Audi Q2 performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Audi, Q2 modeli için ülkemizde yalnızca tek tip motor seçeneği sunuyor. S Tronic şanzımana sahip olan 1,5 litrelik bu motor, 150 HP güç üretebiliyor. Audi Q2’nin tek tip bu motorunda kullanılan yakıt türü ise benzin. Gelin Q2’nin motoruna ve yakıt tüketim verilerine birlikte göz atalım.

1,5 L Turbo FSI S Tronic Benzinli (150 HP):

Ortalama (lt/100 km): 5,4

5,4 Şehir içi (lt/100 km): 6,3

6,3 Şehir dışı (lt/100 km): 4,6

Audi Q2 2021 fiyatları:

Audi Q2 2021 1,5L FSI Turbo S Tronic Advanced: 505.611 TL

505.611 TL Audi Q2 2021 1,5L FSI Turbo S Tronic S Line: 528.763 TL

Sizler için yenilenen Audi Q2’nin teknik detaylarına, tasarımına ve fiyat listesine göz attık. Siz de Audi Q2 2021 ile ilgili düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın.