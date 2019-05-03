Avengers: Endgame ile ilgili yeni bir teori, Dr Strange’in ilk başta göze çarpandan çok daha farklı bir planı olduğunu öne sürüyor.

Avengers: Endgame en sonunda vizyona girdi ve bir yıllık bekleyişi, 1.2 milyar dolarlık ilk hafta sonu gişesiyle geçerek bitirdi. Filmle ilgili pek çok yorum yapıldı, film öncesinde ortaya atılan teorilerin bir kısmı doğrulandı bir kısmı ise yalanlandı. Yeni bir teori ise Dr Strange’in planının filmde gözükenden daha fazlasını içerdiğini öne sürüyor. Bu teori, Avengers: Endgame filmine de değindiği için haliyle spoiler/sürprizbozan içeriyor.

Dr. Strange, Avengers: Infinity War filminde Tony Stark’a Thanos’u yenmek için tek bir yol olduğunu söylüyordu. Aradan geçen süre boyunca bu tek ihtimali sözünün, Avengers: Endgame’de Thanos’u durdurmak için tek bir yöntem olduğu anlamına geldiği düşünülüyordu.

Yeni ve ilginç bir teoriye göre Thanos’u yenmenin birden fazla yolu olabilir. Dr Strange’in taşı vermesinin asıl sebebi, Thanos’un taşları yok edeceğini bilmesi.

Reddit kullanıcısı cmcraes, Akıl Taşı’nın kullananı yozlaştırdığını belirtiyor. Doctor Strange, meşhur parmak şıklatma eyleminin gerçekleştiğinden emin olmak için bekliyor. Böylece Thanos taşları yok edecek, ki filmin hemen başında da bunu yaptığını biliyoruz.

Taşların her biri büyük güç barındırıyor. Hulk’un koluna olanlar ve Tony’nin ölümü bu gücün en büyük örneği. Doctor Strange taşların başkasının eline geçmediğinden emin olmak için bekliyor, zira taşları yok edebilecek kadar güçlü olan yalnızca Thanos var. Reddit kullanıcısı, Dr. Strange’in baktığı 14 milyon 605 gelecekte belli bir model gördüğünü söylüyor. O’na göre Thanos’u durdurmak yeterli değildi: Akıl Taşı etrafındakileri yozlaştırıp katliamların devam etmesine sebep olacaktı.

Seri boyunca bu taş her zaman belanın içinde oldu. Marvel’ın resmi olarak doğruladığı bilgilere göre Loki, New York’a saldırırken asanın içindeki taşın etkisindeydi. Güçlerini bu taştan alan Scarlett Witch, Tony’nin Ultron’u yapmasına giden yolu açtı. Bu taşın şimdiye kadar hiçbir hayırlı işe yaramadığı ortada. Taş şimdiye kadar yalnızca Vision’u etkilemedi, o da makine olduğu için. Ancak o da yıkım yaratmak konusunda ikinci defa düşünmüyor.

Taş, ayrıca Thanos’un eline geçirdiği ilk taştı. Loki’ye verip kaybetmeden önce elinde bulunan bu taş, Infinity War serisinde son ele geçirdiği taş da buydu. Reddit kullanıcısı cmcraes, Titan yıkımın eşiğindeyken cevap bulmak için taşa danışan Thanos’un katliama yönlendiğini söyledi.

Film vizyona girmeden önceki sızıntılarla daha büyük bir düşmanla karşı karşıya olabileceğimiz öne sürülmüştü. Bu teoriye göre o tehdit başka bir uzaylı ya da çizgi romanlarda yer alan Annihilus, Galactus, Kang the Conqueror gibi karakterler değil, akıl taşının ta kendisi.

Avengers ekibi sonunda biraz dinlenmek için şans bulmuş olsa da MCU’nun bir ekip toplamakta gecikmeyeceği açık. Russo kardeşler de sonsuzluk taşlarını tamamen hikayeden çıkarmamış olmak ve yeni hikayelere kapı aralamak için taşların yok edilmediğini, atomlarına ayrıldıklarını söylemişti.

Avengers: Endgame şu anda sinemalarda.