Bu hafta düzenlenen bir sosyal medya etkinliğine katılan Avengers: Endgame’in yönetmi Joe Russo ve filmin yıldızlarından Robert Downey Jr/Iron Man’in Marvel Evreni’ne geri dönebileceğini ima eden bir konuşma yaptı.

Avengers serisinin son filmi Avengers: Endgame’de Tony Stark, Natasha Romanoff ve Steve Rogers’a veda etmiştik. Iron Man’in ölümünün ardından filmde bir cenaze töreni dahi düzenlenmişti. Ancak birçok Marvel hayranı Robert Downey Jr’ın Iron Man olarak Marvel Sinematik Evreni’ne geri geri dönmesini umut ediyor. Peki gerçekten Robert Downey Jr’ı Iron Man olarak tekrar beyaz perde de görebilir miyiz?

Avengers: Endgame’in vizyona girişinin birinci yıldönümü için sosyal medyada düzenlenen Karantina İzleme Partisi’ne katılan ünlü oyuncu, Marvel Evreni'nde bir kez daha Joe Russo ile çalışmaya istekli olduğunu ima etti.

Sosyal medya etkinliğine, Robert Downey Jr ile birlikte katılan Joe Russo,”Filmler için çalışırken çok eğlendik, herkes çok eğlendi. Filmin çalışması bittiğinde yeni filme yaklaşıyorsun. Ama sonra eskide bıraktığını özlüyorsun. Belki de bunu bir gün tekrar yapmalyız” dedi. Russo’nun bu sözleri üzerine Robert Downey Jr ise “İnsanlar ne isterlerse bizi o yöne götürecekler” dedi.

Iron Man'in geri dönüşü Marvel'ın hikayesinin hizmetinde olmalı

Iron Man’in Marvel Sinematik Evreni’ne dönüşü, üzerinde uzun zamandır konuşulan bir konu. Joe Russo ile kardeşi ve yardımcı yönetmeni Anthony Russo, Iron Man’in geri dönüş olasılığını dış müdahalelere bırakmıyor. Anthony, Iron Man’in geri dönüşünün sadece Marvel’ın anlattığı hikayeye hizmet ederse gerçekleşebileceğini söylüyor.

Reel Blend’in podcast programına katılan Anthony Russo, Iron Man’in geri dönüşü ile ilgili “Nasıl geri getirileceğine bağlı, hikaye anlatımına bağlı. Ama kesinlikle kazanılması gereken bir şey. Kesinlikle izleyicileri şok edecek ve şaşırtacak bir şey olmalı. Hikayenin ona değmesi için oraya giden yolu bulmak gerçekten zorlayıcı, yenilikçi ve öngörülemez bir anlatı olmalı” dedi.

Anthony Russo’nun Robert Downey Jr’ın sadece bir film için geri dönmesi konusunda isteksizliğine rağmen Iron Man’in yaklaşan Black Widow filminde görüleceği söylentileri devam ediyor. Black Widow’da Iron Man’in görüleceği sahnenin yeni çekilmiş bir sahne olmadığı, Marvel Sinematik Evreni’nin önceki filmlerinden birinin çekimlerinden olduğu da söylentiler arasında yer alıyor.