Avengers Yönetmenlerinden Üzücü Açıklama: Loki Öldü

Avengers: Infinity War yönetmenleri, toplamda 3. kez ölen Loki'nin bu kez gerçekten öldüğünü dile getirdi. Karakteri, yeni dizisi yayınlanana kadar bir daha göremeyeceğiz.

Marvel hayranları, 10 yıllık Marvel Sinematik Evreni süresince Thor’un ‘kötü’ kardeşi Loki’nin öldüğünü birkaç kez gördüler. Fakat Loki, her seferinde dimdik bir şekilde karşımıza çıkmayı başardı. Loki’nin öldüğünü en son Avengers: Infinity War’da görmüştük. Peki Loki, Avengers 4’te bir kez daha geri gelecek mi?

Geçtiğimiz Çarşamba günü özel bir etkinlik için Marvel hayranları ile bir araya gelen Avengers: Infinity War ve Avengers 4’ün yönetmenleri Russo kardeşler, Loki’nin akıbeti hakkında üzücü açıklamalarda bulundular. Avengers: Infinity War’da Bruce Banner’ın alında Loki olduğu yönündeki bir hayran teorisi üzerinde açıklama yapan Russo kardeşler, kesin bir dille ‘Loki öldü.’ diyerek fesatlık tanrısını bir daha Marvel ‘filmlerinde’ göremeyeceğimizi doğruladılar.

Loki’yi bir daha Marvel Sinematik Evreni’nde göremeyecek olsak da Disney’in akış servisi olan Disney+’ta göremeye devam edeceğiz. Disney tarafından doğrulanan bilgiye göre Loki, bir dizi olarak ekranlara geri dönüş yapacak. Dizinin konusu, sürekli olarak gölgede kaldığını iddia eden Loki’nin hayat hikayesi olacak.