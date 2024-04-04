Avrupa Birliği, 2027'den itibaren kıtada pazarlanacak 2 kWh üstü tüm pillerin "Dijital Pil Pasaportu"na sahip olmasını zorunlu kıldı. Sürdürülebilirlik için önem taşıyan bu dijital belge, pilin üretiminden kullanımına kadar tüm hayat döngüsünden bilgiler içerecek.

Neredeyse her endüstride kullanılan piller, tamamen sürdürülebilir bir geleceğe geçiş için büyük önem arz ediyor. Bu nedenle de batarya konusunda dünya çapında yetkililerden hamleler görüyoruz. Avrupa Birliği’nin “Dijital Pil Pasaportu” da bunlardan biri.

Şubat 2027 tarihinden itibaren Avrupa’da pazarlanan bataryaların “Dijital Pil Pasaportuna” sahip olması gerekecek. Zorunluluk, elektrikli araç pillerinden endüstriyel pillere kadar 2 kWh’ten fazla kapasitesi olan her bir pili kapsıyor. AB, üreticilerin bu tarihe yetişebilmesi için 2025 sonuna kadar pasaport ile ilgili her şeyin tamamlanmasını istiyor.

Dijital Pil Pasaportu’nun amacı, sürdürülebilirliği sağlamak

Pasaportun ana kullanım amacı tahmin edebileceğiniz gibi çevreyle alakalı. AB, pil pazarında şeffaflığın ve sürdürülebilirliğin sağlanmasını istiyor. Ayrıca çevresel etkilerinin azaltılması ve yeniden kullanımın teşvik edilmesi hedefleniyor. Pil pasaportunun yönetiminin Battery Pass Konsorsiyumu tarafından üstlenildiğini ve kurumun pasaporta entegre edilecek teknoloji ve içerikler geliştirdiğini belirtelim.

Pil pasaportu, basitçe anlatacak olursak bataryalarla ilgili gerekli bütün bilgileri içerecek ve pillerin titizce izlenmesini sağlayacak dijital bir belge. Üretici ve ürün ile ilgili bilgiler, karbon ayak izi, tedarik zinciri durumu, malzemeleri, geri dönüşüme uygun olup olmadığı gibi şeyler yer alacak. Yani pillerin ham maddeden kullanıma uygun hâle gelene kadarki her şeyine ulaşma imkânı tanıyacak.

Piller, yenilenebilir enerji ve mobilite gibi konularda tamamen çevre dostu bir geleceğe geçiş için çok önemli. Zaten gittikçe popülerleşen elektrikli araçların en büyük parçaları. Bu yüzden sürdürülebilir bir şekilde üretilmeleri ve kullanılmaları gerekiyor. Pasaportun da pillerin tüm hayat döngüsünü göstereceği için yararlı olabileceğini söylemek mümkün.