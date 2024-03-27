Renault, elektrikli otomobil bataryalarını geri dönüştürmek için kolları sıvadı. Potansiyel iş birlikleri arayışında da olan şirket, bataryalardaki lityum, kobalt ve nikeli ayrıştırmaya çalışacak.

Son yıllarda hayatımıza hızlı bir giriş yapan elektrikli otomobiller, bazı tartışmalara da ev sahipliği yapıyorlar. Bu tartışmalar, genel olarak batarya ile ilgili oluyor. Bir kesim, araçların menzillerini yetersiz bulurken başka bir kesimse bir elektrikli otomobilin batarya değişim maliyetleriyle ilgili görüş bildiriyor. Gelen son haberler ise otomobil firmalarının da bu durumun farkında olduğunu gözler önüne serdi.

Fransız otomobil devi Renault, elektrikli otomobillerin bataryalarını geri dönüştürmek için çalışmalara başladı. Hâlihazırda piyasaya sürülen bataryalar, ömürleri dolduktan sonra çöp oluyorlardı. İşte Renault, bunu değiştirmek için kolları sıvamış durumda. Hatta bir Renault yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre batarya geri dönüşümünü sağlayabilecek firmalarla da potansiyel iş birlikleri üzerine görüşmeler devam ediyor.

Avrupa'da bir ilk olacak

Eğer Renault amacına ulaşabilirse Avrupa'da bir ilke imza atmış olacak. Ancak dahası var. Avrupa, şu sıralar elektrikli otomobil bataryaları için Çin'e bağımlı durumda. Üstelik, gelecekte bu bağımlılığın artacağına inanılıyor. İşte Renault, bu bağımlılığın azalmasına veya tamamen sona ermesine yardımcı olabilir.

Elektrikli otomobillerin bataryalarında nikel, kobalt ve lityum gibi madenler bulunuyor. İşte Renault'un hedefi de tam olarak bu madenlere ulaşabilmek. Eğer Renault endüstriyel anlamda elektrikli otomobil bataryalarını geri dönüştürebilirse bu kez sektörde yepyeni bir çağın başlayacağına inanılıyor.

Araç ve batarya değişim maliyetleri düşebilir!

Renault'un batarya geri dönüşüm işini başarıyla tamamlaması hâlinde elektrikli otomobiller için yeni bir dönem başlamış olacak. Çünkü firmaların batarya maliyetleri ciddi anlamda düşecek. Şunu hemen söyleyelim; bir elektrikli otomobilin maliyetinin yüzde 40'ını batarya oluşturuyor. Batarya maliyetinin yüzde 70'i ise az önce adlarını saydığımız nikel, kobalt ve lityumdan kaynaklanıyor. Yani elektrikli otomobillerin maliyetlerinde çok ciddi bir gerileme yaşanabilir.

Bataryaların geri dönüştürülmesi hâlihazırda elektrikli otomobili olan tüketicileri de etkileyecektir. Çünkü ömrünü tamamlayan bataryalar, çöp olmak yerine daha değerli hâle gelecekler. Bu da bir araç sahibinin elindeki bataryayı satabilmesini, dolayısıyla batarya değişim ücretini düşürebilmesini sağlayacaktır. Bakalım Renault, elektrikli otomobil sektöründeki en büyük sorunlardan birini ortadan kaldırabilecek mi...