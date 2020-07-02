Avrupa Polisi, Binlerce Suçlunun Şifreli Telefonlarına Girdi

Avrupa polisleri ve suçla mücadele birimleri, binlerce suçlu ve uyuşturucu taciri tarafından kullanılan şifreli bir platforma sızmayı başardı. Bunun sonucunda da dev bir operasyon gerçekleştirildi.

Suçla ilgili kişilerin kullandıkları, daha az göz önünde olan ve daha sıkı korunan bazı platformlar bulunuyor. Ayrıca bazı platformlar da sundukları güvenli hizmetlerle suçluların dikkatini çekebiliyor.

Bu platformlar arasında yer alan Encrochat, binlerce suçlu ve uyuşturucu taciri tarafından kullanılıyordu. Çeşitli Avrupa ülkelerinden polislerin ve kolluk kuvvetlerinin çalışması sonucunda platformun şifreleri çözüldü.

En büyük operasyonlardan biri

Sisteme başarıyla sızılmasının ardından Avrupa polisleri yaklaşık yüz milyon şifreli mesaja ulaşmayı başardı. Ardından da peş peşe operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar Birleşik Krallık, Hollanda, Norveç, İsveç ve Fransa’ya da yayıldı. Vice’ın haberine göre Birleşik Krallık’ta yapılan operasyonda 54 milyon pound para, 77adet ateşli silah ve 2 ton da uyuşturucu ele geçirildi. Polis tam 746 şüpheliyi göz altına aldı.

Encrochat temel olarak kullanıcılarına yüksek güvenlikli telefonlar sunuyor. Özünde birer Android bozması olan bu telefonların kendi özel uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşma platformu bulunurken GPS, kamera ve mikrofon özellikleri ise bulunmuyor. Ayrıca tek bir PIN ile cihazın içinde bulunan tüm bilgiler silinebiliyor. Telefonlar VOIP arama yapabiliyor ve mesaj gönderebiliyor.

“Normal” gözükmesi için çift işletim sistemine sahip olan bu telefonlar için Encrochat bir abonelik modeli kullanıyordu. Firmanın pek çok müşterisinin gözünde bu cihazlar oldukça güvenilir ve sızılması zor cihazlar olarak gözüküyordu.

Aylar süren izleme sona erdi

Kolluk kuvvetlerinin Encrochat’te yer alan verileri izlemeye başlaması 1 Nisan tarihinde başlarken, muhtemelen sisteme girişin de ilk olarak Mart ayında gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Yetkililerin artık kapatılan platformu nasıl hackledikleri ise bilinmiyor.

Suçluların şifreli ve polisin eline geçmesi halinde içindeki bilgiler uzaktan silinebilen cihazlar kullandıkları biliniyor. Daha önce de çeşitli operasyonlarda böyle cihazlar ele geçirilmişti. Açıklamalara göre son operasyonla birlikte ele geçirilen uyuşturucularla birlikte 200’den fazla kişinin can güvenliğine yönelik tehdit de ortadan kaldırılmış oldu.