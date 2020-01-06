NASA'nın Samanyolu'nun Merkezini Detaylı Olarak Görüntüledi

NASA, uçan teleskobu SOFIA tarafından elde edilen; Samanyolu'nun merkezini, Arches yıldız kümesini ve süper kütleli bir kara deliği gösteren yakın çekim panoramik bir görüntü paylaştı.

NASA, yeni yılda da uzayın derinliklerinden yeni görüntüler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan görüntülerle Dünya'dan 130 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bir galaksiyi sergileyen uzay ajansı, şimdi de Samanyolu'nun merkezinden panoramik bir kızılötesi görüntü yayınladı.

Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) tarafından toplanan verilerle elde edilen görüntü, görüntülenmesi zor olan bölgeler hakkında yeni detaylar ortaya koyuyor. Görüntü, 600 ışık yılı uzunluğundaki bir alanı kapsıyor ve galaktik merkez en çok fotoğraflanan alanlardan biri olmasına rağmen, bu yeni kızılötesi görüntü daha önce görülmemiş bazı ayrıntıları vurguluyor.

Samanyolu'nun merkezini kızılötesi olarak gösteren yeni görüntü

Orta bölümün üst kısmında, galakside bilinen en yoğun yıldız kümesi olan Arches kümesi, normalden daha net bir şekilde görülebiliyor. Samanyolu'nun ortasındaki süper kütleli kara delik, görüntünün sağ tarafında aşırı ısınmış toz bulutu sayesinde parlak beyaz bir leke olarak fark edilebiliyor. Programın baş araştırmacısı Matt Hankins, "Yeni görüntülerde, galaktik merkezin önceki görüntülerinde eksik olan, en aktif yıldızlardan oluşan bölgeleri gözlemliyoruz" dedi.

Bu yeni detaylar SOFIA’nın benzersiz tasarımı sayesinde ortaya çıktı. Teleskop, Boeing 747SP jet uçağına monte ediliyor ve yaklaşık 12 kilometrede uçarken yerdeki gözlemevlerinin karşılaştığı atmosferik parazitten kaçınmayı sağlıyor. Kızılötesi, cihazın görünür ışıklı teleskopları gölgeleyen toz bulutlarını aşmasını sağlıyor.

Samanyolu'nun görünür ışık ile görüntüsü

SOFIA'nın diğer kızılötesi cihazlara göre bazı avantajları da var. Öncelikle, daha kısa pozlamalar yapabiliyor ve daha uzun pozlamalarda gökyüzünün parlak bölümlerindeki ayrıntıları yakalayabiliyor. Ayrıca SOFIA orta dalga boylarında kızılötesi çalıştığı için sıcak toz bulutlarının yanı sıra soğuk tozdan da sinyal alabiliyor.

Görüntü, birkaç teleskop tarafından alınan kızılötesi verilerin bir birleşimiyle oluşturuldu. Kırmızı alanlar, Herschel Uzay Gözlemevi'nden ve beyaz kısımlar Spitzer Uzay Teleskobu'ndan verilerle elde edildi.