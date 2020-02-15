Araştırmalara Göre Ay Tozunun İçinde Bazı Sırlar Bulunuyor

Ay'a gitmek ve araştırmalarda bulunmak uzun zamandan beri insanlığın üzerinde çalıştığı bir konu fakat Ay konusunda ne kadar bilgiye sahip olduğumuz tartışılır. Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre Ay’daki tozların tek tanesi bile içinde harika sırlar barındırıyor.

Bilim insanları, 50 yılı aşkın bir süredir Ay hakkında araştırmalar yapıyor. Uzun süredir Ay’daki taşların yapısını inceleyen araştırmacılar, ilk kez Ay tozu tanesinin atomunu incelediler. Jeologlar tarafından pek yaygın olarak kullanılmayan bu yöntemde 'probu tomografisi' adı verilen ortak bir malzeme kullanılıyor. Chicago Field Museum'dan Jennika Greer ve meslektaşları, toprak tanesini araştırırken ilginç şeyler keşfetti.

Bu küçük Ay tozu tanesinde, saf demir, su ve helyum keşfedildi. Bu değerli kaynakların Ay'daki topraktan çıkması demek, gelecekte astronotların Ay'daki faaliyetlerinde bunlardan yararlanabilmesi anlamına gelebilir.

Northwestern Üniversitesi'nden Greer, atomları tek tek inceleyebilmek için bir lazer kullandı. Greer “Atomlar lazerden uçtuğunda bir detektör plakasına çarptı. Demir gibi daha ağır elementler, detektöre hidrojen gibi daha hafif elementlerden daha uzun sürede varır. Lazer ateşlemesi ile detektöre çarpan atom arasındaki süreyi ölçerek atom türünü ve yükünü belirlemek istiyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Ayrıca Greer, Ay tozunun nano ölçekli bir 3D haritasını yapmak için atom ve moleküllerden oluşan renkli bir kod yaptıklarını ifade etti. Greer cümlelerine şu şekilde devam etti: “Ay'ın yüzeyinden toprak incelemek, bilim insanlarına Güneş sistemimizdeki güç hakkında önemli bir fikir verdi; uzay ayrılığı. Uzay, aslında küçük meteorlar, Güneş'ten gelen parçacıkların hareketleri, Güneş ve kozmik ışınlar şeklinde radyasyon ile var olan bir ortamdır. Dünya'nın atmosferi, bizi uzay koşullarından korurken, Ay ve asteroitler gibi diğer cisimlerin atmosferi yoktur.”

Sonuç olarak Ay'ın, yüzeyindeki toprak ve uzaydaki hava koşullarından dolayı değişikliklere uğradığını görüyoruz. Bu da aslında Ay’ın geri kalanını oluşturduğu kayadan temelde farklı kılar. Çikolataya batırılmış bir külah dondurma gibi düşünebiliriz; dış yüzeyi ile içerdeki birbirinden çok farklı.