Ay'a Gidecek Japon Milyarder, Yanında Götüreceklerini Arıyor

2023 yılında Ay'a seyahat edecek olan Japon milyarder Yusaku Maezawa, beraberinde götüreceği 8 kişiyi aramaya başladı. İnternet üzerinden doldurulan bir form oluşturan milyarder, dileyen herkesin başvuru yapabileceğini söylüyor. Başvuru için son tarih, 14 Mart.

Elon Musk tarafından kurulan ve uzaya turist götürmeyi planlayan SpaceX, uzunca bir süredir bu görevlerin icra edilebilmesi için gerekli olan koşulları sağlamaya çalışıyor. Bu bağlamda bir yandan roket testlerine devam eden SpaceX, diğer yandan da uzay yolculukları ile ilgili çeşitli görüşmelerde bulunuyor. Şirket, testler planlandığı gibi giderse 2023 yılında da yaklaşık 6 gün sürecek olan bir gezi düzenleyecek. Ay'a yapılacak bu gezide ise sıradan insanlar yer alacak.

SpaceX'in Ay'a yapacağı yolculuk için anlaşmaya vardığı isim, Yusaku Maezawa isimli bir Japon. Yaklaşık 2 milyar dolarlık servete sahip olan milyarder, Elon Musk'la gerçekleştirdiği bir görüşmeden sonra, Ay'a gidecek ilk sivillerden biri olma unvanına sahip olacağını duyurdu. Elbette bu tür bir yolculuğun bugüne kadarki en pahalı seyahat olacağı aşikar. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elon Musk ise Maezawa'nın kendisine "çok fazla para" ödediğini söylemişti. Şimdiyse bu milyarder, Ay yolculuğunda beraberinde götüreceği kişileri aramaya başladı.

"8 kişiyi yanımda götüreceğim"

Konuyla ilgili bir video yayınlayan Japon milyarder, yolculuğun 10 ila 12 kişiyle gerçekleşeceğini, kendisininse yanında 8 kişiyi götüreceğini açıkladı. Bunun için çevrimiçi başvuru formu oluşturan Maezawa, dileyen herkesin başvuru yapabileceğini söylüyor. Dileyenler, 14 Mart'a kadar başvuru yapabilecekler. Mayıs ayının sonlarına doğru ise süreç tamamlanacak ve Yusaku Maezawa'nın yanında götüreceği 8 kişi, belirlenmiş olacak.

Maezawa, geçtiğimiz yıl "dearMoon" isimli bir proje başlatmış ve bu proje kapsamında da yanında götürmek için 6 ila 8 kadar sanatçıyı belirlemeye çalışmıştı. Ancak karar değiştiren milyarder, aslında herkesin bir sanatçı olabileceğini ifade ederek, başvuru kapsamını genişletti. İşte bu sayede dileyen herkesin başvuru yapabilmesine imkan tanınmış olacak. Eğer hiçbir ödeme yapmadan Ay'a gidecek isimlerden bir tanesi olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak çekilişe dahil olabilirsiniz.