KDV indirimiyle birlikte temel gıda ürünlerindeki fiyatlarda yüzde 14'lük bir indirim olması bekleniyordu ancak durum hiç de düşünüldüğü gibi olmadı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre birçok zincir market fiyatlara önce bindirim ardından da küçük bir miktar indirim yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde temel gıda ürünlerindeki KDV ornanının yüzde 8’den yüzde 1’e çekildiği açıklanmıştı. Temel gıda ürünlerine gelen bu indirimin ardından 3 sektörde daha indirim yapılması planlanıyor. Peynir, zeytin, yumurta, çay, et ve diğer temel gıda ürünlerini kapsayan bu KDV indirimiyle birlikte ürün fiyatlarındaki toplam indirimin yüzde 14’ü bulması bekleniyordu. Ancak durum hiç de sanıldığı gibi olmadı.

Zincir marketlerdeki fiyatları gören tüketiciler, fiyatlarda bir indirim yapıldığını göremedi. Sosyal medyada birçok kişinin paylaştığı fişlerde KDV indirimi yapılmış olmasına rağmen ürünlerin fiyatlarının aynı olduğu görüldü. Zincir marketlerinin birçoğunda fiyatların aynı kalması, sosyal medyada büyük tepki topladı.

İndirimden önce ‘bindirim’

Olay, Twitter’da bir kullanıcının Şok Market’ten yaptığı bir hafta önceki peynir alışverişiyle bugünkü alışverişinin fişini paylaşmasıyla başladı. Fişte çok net bir şekilde KDV’nin yüzde 8’den 1’e düştüğü ancak peynirin fiyatının hala 18,50 TL olduğu görülüyordu. Paylaşımdan sonra benzer durumları yaşayan tüketiciler de tepkilerini gösterdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından Migros, Şok, BİM, A101 ve birçok zincir marketten fiyat güncellemesi yapıldığına dair açıklama gelmişti. Görünen o ki fiyatlara eski fiyatlarında kalması için önce ‘bindirim’ sonra da KDV indirimi adı altında bir miktar indirim yapılmış ancak fiyatlar önceki fiyatla aynı kalmış.

KDV indiriminin enflasyona etkisi yüzde 0,71

Geçtiğimiz günlerde Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, paylaştığı yazısında KDV indirimin enflasyona 0,71 puanlık bir etkisinin olduğunu ifade etmişti. Bununla birlikte Aktaş, gıda ürünlerindeki enflasyonun %25,32 olduğunu ve bu nedenle KDV indiriminin ürünlerin etiket fiyatlarındaki indirime sanıldığı gibi bir etkisi olmayacağını belirtmişti. KDV indiriminden sonra gıda ürünlerindeki indirimin yüzde 3'ü biraz aşması bekleniyordu. Durum böyleyken ve enflasyon bu kadar yüksekken de zincir marketlerde gördüğümüz fiyatlarda büyük bir indirimin olmaması pek de şaşırtıcı değil.

İşte o tweet ve ardından gelen tepkiler:

Bazı kullanıcılar ise bu durum karşısında mahalle bakkalarını savundu: