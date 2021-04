Aynı Ekrandan Oynayabileceğiniz 10 Multiplayer Oyun

Aynı ekran üzerinden birden fazla kişi oyun oynayabilmek, tek bir bilgisayar gerektirdiği için aslında çok tercih edilen bir multiplayer sistemi. Biz de bu sistemi destekleyen en iyi 10 multiplayer oyununu listeliyoruz.

Oyun oynamak her ne kadar tek başımıza da keyifli vakit geçirebileceğimiz bir hobi olsa da başkalarıyla birlikte oynandığı zaman verdiği keyif ikiye katlanıyor. Bu yüzden multiplayer oyunlar her geçen gün daha da fazla oyuncu sayısına ulaşıyor. Aynı ekran üzerinden oynanabilen oyunlar da aslında multiplayer oyunların atası.

Bölük ekran ile başkasıyla birlikte oynanabilen oyunlar eskiden çok daha popüler olsa da günümüzde de gerçekten iyi işler ortaya koyulan oyunlar mevcut. Kimisi hikayesiyle, kimisi sunduğu eğlenceyle kimisi de sadece sevdiğimiz bir insanla vakit geçirmemize olanak tanımasıyla istediği şeyi başarıyor. Gelin birlikte hangi oyunun kime uygun olduğuna birlikte karar verelim.

Aynı ekrandan oynayabileceğiniz multiplayer oyunlar:

Overcooked

A Way Out

Cuphead

Rocket League

Castle Crashers

Don’t Starve Together

Resident Evil 6

Pummel Party

Portal 2

LEGO oyunları

Overcooked:

Overcooked serisi aynı ekran üzerinden oynanabilen oyunlar arasında farklı bir yere sahip. Çünkü oyunda takım çalışması diğer her şeyden daha önemli. Konusunu bilmeyenler için açıklayalım. Oyunda siz ve takım arkadaşlarınız birer şef olarak çalışıyorsunuz. İstekleriyle boğacak kıvama kadar getiren müşterilere yemekler yapıp servis etmeniz gerekiyor.

Oyunda adeta bir müşteri seli var. Mümkün olduğunca verimli bir şekilde çalışarak müşterilerin isteklerini en iyi şekilde yerine getirmek durumundasınız. Tabii ki her şey bununla sınırlı değil. Bir de o zorlu yemekleri yaparken felaketlerle yüzleşiyorsunuz. Sıradışı mutfaklar, çevresel engeller derken yemek yapmanız gerektiği bazen aklınızdan çıkıp gidebiliyor.

A Way Out:

A Way Out başkasıyla birlikte hikaye yönüyle güçlü bir oyun oynamak isteyen herkesin istisnasız bir şekilde oynaması gereken bir oyun. Henüz oynamadıysanız gideceğiniz ilk durak A Way Out olsun. Zorlu şartlar içinde harika bir dostluk kuran iki karakterin sürprizlerle dolu macerasına tanıklık ediyoruz.

Hikaye ile ilgili fazla detay vermek istemiyoruz. Çünkü oyunun güçlü tarafı hikayesi. Oyunun bölük ekran sistemi de bir hayli güzel. Anlık olarak değişen ekran boyutları, bir taraf oynarken diğer tarafa sinematik girmesi, aynı anda iki farklı hikayeyi de takip etmeye çalışmak gibi heyecanlı anlar oyunun temposunu ayakta tutmayı başarıyor.

Cuphead:

Cuphead, bir arkadaşınızla birlikte platform oyunlarında tanık olabileceğiniz en zorlu maceralardan birini sunuyor. Oyunun eski zamanlardan kalma gibi görünen çizimleri ve animasyonları, bambaşka bir deneyimin kapılarını açıyor. Biriniz Cuphead’i, biriniz de Mugman’i yöneterek gerçekten eğlenceli ancak bir o kadar da ustalaşması zor Cuphead’e bir şans verebilirsiniz.

Rocket League:

Rocket League sadece listemizde değil, herhangi bir listede eşsiz olmayı başarabilecek bir oyun. Çünkü biraz basit bir bakış açısı olarak görülse de aslında yarış ve futbol oyunlarının mekaniklerini kendine has yorumuyla bir araya getirmesi bakımından rakibi olmayan bir noktada. Zaten bu sayede çok da geniş bir kitleye hitap ediyor.

Rocket League’de farklı seviyelerde yer alan farklı oynanış biçimleri ne kadar büyük bir kitleye hitap ettiğinin bir kanıtı. Farklı seviyelerin maçlarını arka arkaya izleyince gerçekten iki farklı oyun izliyormuş hissini yaşamak mümkün. Bir de profesyonellerin çıkabildiği seviyeler var ki o maçlardan bahsetmek bile ürpertici.

Castle Crashers:

Castle Crashers sevimli çizimlerinin arkasında aksiyonu asla eksilmeyen bir savaş barındırıyor. Oyunun amacı her ne kadar çok sıradan olsa da (prensesi kurtarmak) oynanışı o kadar çeşitli ve o kadar eğlenceli ki amacın ne olduğunu umursamadan bile saatlerce başından kalkmamak mümkün.

Toplamda dört oyuncuya kadar aynı ekrandan oynanabilen Castle Crashers, her olan biteni tek bir açıyla göstermeyi başardığı için ekranı bölmüyor. Böylece gerçekten aynı ekran üzerinde herkesin ne yaptığını izleyerek savaşın tadını çıkarabiliyorsunuz. Bu arada oyunun çizim ve oynanışının yanı sıra oyuna bağlayıcı bir müziği olduğunu da ekleyelim.

Don’t Starve Together:

Don’t Starve da listemizdeki birçok oyun gibi zaten popüler olan bir türü alıp kendi yorumunu katarak başarıya ulaşan bir yapım. Hayatta kalma gibi günümüzde sömürülmesiyle bilinen bir türün ayakları yere en sağlam basan temsilcilerinden biri. Don’t Starve Together ise zamanında Don’t Starve için “Keşke iki kişilik olsa!” diyenlerin yardımına koşarak muhteşem bir ikili hayatta kalma mücadelesi sundu.

Resident Evil oyunları:

Resident Evil serisi çoğu oyuncu için farklı bir yere sahiptir. Çok eski zamanlardan beri devam eden bir seri olduğu için birçok neslin oynadığını hatırladığı ilk oyunlardan biri. Daha da güzeli, çoğu oyununda aynı ekran üzerinden oynamaya destek vermesiyle birçok güzel anı biriktirmeye fırsat tanımış olması.

İki kişilik oyun deneyimi Resident Evil’ın genlerinde yer alır. Öyle ki harita tasarımlarından tutun düşman sayılarına kadar hem tek hem de iki kişilik oynanışa uygun olması için tasarlandığı hemen anlaşılıyor. Eğer zombi avına çıkma planınız varsa Resident Evil kesinlikle aklınızda bulunmalı.

Pummel Party:

İlk bakışta Mario Party’ye olan benzerliğiyle dikkat çeken Pummel Party birlikte oyun oynamayı seven kalabalık gruplar için bulunmaz bir nimet. Masa oyunu ve bilgisayar oyunlarını çok başarılı bir şekilde bir araya getirmesiyle de oyun severlerden fazlasıyla iyi notlar aldı.

İçinde bulunan sayısız oyun moduyla tekrara düşmemeyi uzunca bir süre başardığı için de uzun süreler boyunca başından kalkması zor olan bir oyun. Her oyuncunun amacı ise diğerlerinden daha fazla anahtar toplayarak birinci sıraya yerleşmek. Anahtarları toplamak için de biraz önce bahsettiğimiz mini oyunlardan başarıyla ayrılmak gerekiyor.

Portal 2:

Portal 2 için şu ana kadar söylenmemiş bir şey söylemek çok zor. Bulmaca oyunlarının nasıl olması gerektiğiyle ilgili adeta okullarda ders olarak okutulması gereken bir oyun. Tek kişilik modunda sunduğu harika hikayenin yanı sıra bir arkadaşınızla birlikte ise bambaşka harita tasarımlarında kafa patlatarak birlikte hareket etmenin önemini anlıyorsunuz. Valve’ın Portal 2 ile ortaya koyduğu iş gerçekten takdire şayan.

LEGO Oyunları:

LEGO markası sinemada olduğu gibi video oyunlarında da eşi benzeri görülmemiş bir atağa kalkarak neredeyse akla gelebilecek her popüler kültür öğesinin oyununu yaptı. Milyonlar tarafından sevilen çizgi roman karakterleri ve sinema filmlerini çok tatlı bir şekilde bir araya getirerek her yaştan insan tarafından keyifle oynanabilecek oyunlar ortaya koydu.

Bahsi geçen oyunlar tek kişilik hikayeler sunuyor olsa da arkadaşlarla birlikte oynayınca tadı bir başka oluyor. Eğer LEGO oyunlarına uzak kaldıysanız LEGO Worlds iyi bir başlangıç noktası olacaktır. Sonrasında ne kadar keyifli olduğunu görünce kocaman bir kataloğa sahip LEGO oyunları arasında kaybolmanız işten bile değil.

Birlikte vakit geçirmeyi sevdiğiniz herkesle tek bir bilgisayar ve tek bir monitör üzerinden oynayabileceğiniz oyunları sıraladığımız yazımızın burada sonuna geliyoruz. Dilerseniz arkadaşlarınızla birlikte farklı bilgisayarlar üzerinden oynayabileceğiniz multiplayer oyunlar listemize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sizler de listemize eklemek istediğiniz multiplayer oyunları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.