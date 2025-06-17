ChatGPT'nin GPT 4o modelini kullanarak LGS 2025 sınavına soktuk. Yapay zekânın verdiği yanıtlar hepimizi çok şaşırttı. Peki yapay zekâ, bu sonuçlarla bir liseye yerleşebilir mi?

Dün, ülkemiz için oldukça önemli bir gündü. Zira ülke genelinde lise çağına gelmiş milyonlarca öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girdi. İyi bir lise eğitimi için şart olan bu sınav, toplamda 90 sorudan oluşuyordu.

Biz de Webtekno olarak, yapay zekânın LGS performansını ölçmeye karar verdik. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan soru kitapçıklarını GPT 4o modeline yükledik ve bunları yanıtlamasını istedik. Tabii yapay zekâ, bu süreçte internet kullanamadı. Soruları tamamen kendi bilgisiyle yanıtladı.

Peki ChatGPT'nin LGS performansı nasıldı?

ChatGPT, bu sonuçlarla hiçbir liseye giremez gibi görünüyor. Sonuçlar çok kötü diyebiliriz. Sadece İngilizce iyi ki bu da zaten yapay zekânın ana dilinin İngilizce olmasından kaynaklanıyor.

İşte ChatGPT'nin sözel bölüm için oluşturduğu cevap anahtarı:

Sayısal bölüm için oluşturduğu cevap anahtarı ise şöyleydi:

Gelelim ChatGPT'nin doğru yanlış sayılarına:

Ders Doğru Cevap Yanlış Cevap Türkçe 5 15 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 5 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 2 Yabancı Dil (İngilizce) 10 0 Matematik 8 12 Fen Bilimleri 11 9

ChatGPT'nin yanlış yaptığı bazı sorular için yaptığı açıklamalar şöyle:

Türkçe 5. soru:

A) Eskimiş düşünceler, paslanmış çivilere benzer; söküp atmalıyız.

İnceleme:

“Söküp atmalıyız” ifadesinde neyi söküp atacağımız belli değil.

“Eskimiş düşünceler” özne olabilir ama fiiller iki nesne istiyor.

Nesne eksikliği var.

Anlatım bozukluğu var.

B) Hayatın dallarına her zaman sıkı sıkı sarılmalı, hiçbir zaman bırakmamalısın.

İnceleme:

"Sarılmalı" ve "bırakmamalısın" fiilleri farklı öznelerde gibi kullanılmış.

Ayrıca “hayatın dalları” hem sarılınan hem de bırakılan nesne ama ikinci cümlede nesne açık değil.

Yüklemle uyumsuzluk ve nesne eksikliği var.

Anlatım bozukluğu var.

C) Dilimizi doğru bir şekilde konuşmalı, gerekli özeni göstermeliyiz.

İnceleme:

“Dilimizi” nesnesi sadece ilk eyleme ait.

“Gerekli özeni göstermeliyiz” yüklemi ise farklı bir nesne istiyor ama verilmemiş.

Dolayısıyla cümlede birden fazla eylem var ve her biri ayrı nesne ister, ama biri eksik.

Anlatım bozukluğu var.

D) Ay, tepelerin üstünde yavaş yavaş yükseldi; saatlerce balkondan seyrettik.

İnceleme:

“Ay” zaten yüklemin öznesi ve ikinci cümledeki “seyrettik” yüklemine bağlanabilecek gizli nesne olarak görev yapabilir.

“Ay’ı seyrettik” anlamı rahatlıkla çıkar. Yani nesne yerli yerinde ve bozukluk yok.

Bu cümlede anlatım bozukluğu yoktur.

Doğru Cevap: D şıkkıdır.

Çünkü yalnızca D seçeneğinde nesne eksikliği nedeniyle anlatım bozukluğu yoktur. Diğer üçünde yüklemin nesnesi eksik ya da belirsizdir.

Cevap anahtarına göre doğru yanıt C şıkkı olmalıydı.



T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. soru:

A) Millîlik

Millîlik, elbette metnin dolaylı bir temasına girer ama metnin ana vurgusu bu değil. Burada bayrak, millet, vatan gibi kavramlar yerine, kendi yolunu çizmek, taklit etmemek üzerinde durulmuş.

B) Eşitlik

Metin eşitlikle alakalı değil. Eşitlikten hiç söz edilmiyor.

C) Özgürlük

Evet! Asıl vurgu bu.

Atatürk burada birebir şunu anlatıyor:

Bağımsız düşünmeli, kendi özgün yolumuzu çizmeliyiz, başka ulusları taklit etmemeliyiz.

Bu; fikri bağımsızlık ve özgürlük anlamına gelir.

Yani:

“Kendin ol, başkasını kopyalama.”

D) Barışçılık

Barışla ilgili hiçbir vurgu yok. Konu tamamen ulusal özgünlük ve taklitçiliğin zararı.

Sonuç:

Doğru cevap: C) Özgürlük

Çünkü Atatürk burada, bir milletin kendi kararlarını özgürce alması, başkasına özenmemesi, taklitçi olmaması gerektiğini vurguluyor.

Cevap anahtarına göre doğru yanıt A şıkkı olmalıydı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. soru:

A) Hayır yolunda yarışılmalıdır.

Bu metnin konusu bu değil. “Yardımda yarış”tan hiç söz edilmiyor.

B) Yardım edilenlerin onuru korunmalıdır.

Doğru cevap bu.

Metindeki mesaj tam olarak bu:

“Ben sadece kepçeyim, yemeği veren başkası.

Bu yüzden kendimi büyük görmem, onları aşağılamam.”

Bu doğrudan yardım edilen kişinin onurunu zedelememekle ilgilidir.

C) İyilik, her şeyin sahibinin Allah olduğu bilinciyle yapılmalıdır.

Bu şık da doğruya çok yakın ama asıl vurgu bu değil. Bu, alt metindeki bir inanç mesajı. Fakat asıl anlatılmak istenen yardım ettiklerine karşı kibirli olmamak.

D) Kazancın bir kısmı ihtiyaç sahiplerine verilmelidir.

Metinde paylaşım oranıyla ilgili hiçbir şey söylenmemiş.

Cevap anahtarına göre doğru yanıt C şıkkı olmalıydı.

Matematik 8. soru:

ChatGPT'nin hazırladığı infografik şöyle:

Cevap anahtarına göre doğru yanıt B şıkkı olmalıydı.

Fen Bilimleri 16. soru:

A) Grup numarası

Zaten “grup numarası büyük olan element” denilerek bu bilgi verilmiş. Soru, buna ek olarak ne kesin olarak belirlenebilir diye soruyor. Bu nedenle bu şık zaten verilen bilgiyi tekrar ettiği için doğru cevap olamaz.

B) Periyot numarası

Aynı periyotta yer aldıkları belirtilmiş. Bu da verilen bir bilgi olduğu için yeni, kesin çıkarım değildir.

C) Element sınıfı

Soruda “grup numarası küçük olan yarı metaldir” deniyor. Grup numarası büyük olan için metal ya da ametal olma ihtimali vardır; bu nedenle sınıfını kesin olarak bilemeyiz. Yani kesin bilgi vermez, eliyoruz.

D) Atom numarası

Periyodik tabloda sağa doğru gidildikçe atom numarası artar. Aynı periyotta grup numarası büyük olan element, soldakinden daha ileride olduğundan atom numarası kesinlikle daha büyüktür.

Yani grup numarası büyük olan elementin atom numarası da kesindir.

Doğru cevap: D şıkkı - Atom numarasıdır.

Kesinlikle belirlenebilecek tek şey, atom numarasının daha büyük olduğudur.

Cevap anahtarına göre doğru yanıt C şıkkı olmalıydı.

Yaptığımız test, yapay zekânın mükemmel durumda olmadığını gözler önüne seriyor olması açısından dikkat çekici. Siz siz olun sınavlara hazırlanırken veya ders çalışırken yapay zekânın size verdiği tüm bilgileri doğru kabul etmeyin!

ChatGPT, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında daha iyi performans vermişti: