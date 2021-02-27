Azerbaycan Milli Piyangosu Demirören Grubu'na Devredildi

Demirören Grubu, Azerbaycan'ın özelleştirilen Milli Piyangosu olan Azerlotereya'nın yönetimini de devraldı. Grup daha önce de İddia'nın haklarını almıştı.

Hemen her ülkenin kendi milli piyango kuruluşu bulunuyor. Zaman zaman da bu kamu kuruluşlarının özelleştirildiği haberleri çıkıyor. Azerbaycan'ın Milli Piyango kuruluşu olan Azerlotereya'nın da özelleştirileceği ve Demirören Grubu'na aktarıldığı ifade edilmişti.

Azerbaycanlı yetkililer ile Demirören Holding arasında yapılan anlaşma gereği, ülkedeki şans oyunlarını gerçekleştirme görevi 10 yıl süreyle Demirören Holding'e geçti. Holdingin daha önce de şans ve bahis oyunlarına yatırımı olduğu biliniyor.

Türkiye'den sonra Azerbaycan'da da Demirören Holding

Demirören Holding ve yabancı ortakları, ülkemizde de Milli Piyango ve İddaa oyunlarını 10 yıl boyunca işletme hakkını almıştı. Azerbaycan'da yapılan anlaşma ile holdingin faaliyet gösterdiği ülkelerin sayısı da artmış oldu.

Demirören Holding'in 1 numaralı ismi olan Yıldırım Demirören, "Şans oyunları sektöründe dünyanın büyük şirketlerinden biriyiz. Binlerce kişiye iş imkanı sunacağız" ifadesini kullandı. Demirören, "Bu nedenledir ki şans oyunları sektöründe global lider olarak olmak vizyonuyla çıktığımız yolda ilk adımımızı kardeş ülke Azerbaycan'da atmak istedik. Bundan dolayı büyük bir mutluluk içindeyiz. Uluslararası yatırımcılar için yüksek güven ortamı sunan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu projede birçok global şirket arasından bize güvenmesinden onur duyuyoruz. Bu büyük güven için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Binlerce kişiye istihdam

Yıldırım Demirören, açıklamasında Demirören Holding'in medya, turizm, eğitim ve şans oyunları sektöründe lider şirketlerden biri olduğunu ve on binlerce kişiye istihdam sağladığını ifade etti. Demirören, “Bugün imzalayacağımız sözleşme ile Azerbaycan'da da büyük yatırımları hayata geçirmeye başlayacağımız için son derece gururlu ve mutluyuz. Bu sayede binlerce kişiye iş imkanı sunacağız. Ayrıca bu alandaki tecrübemizi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin şans oyunları sektörüne aktaracak olmaktan da kıvanç duyuyoruz. Bu anlaşmanın ilk yatırımımız olduğunu, bundan sonra da Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yatırımlar yapmayı arzu ettiğimizi sayın Bakanımızın yanında da beyan etmek isterim. Ülkelerimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral, Türkiye ve Azerbaycan'ın aralarında çok özel ilişkiler bulunduğunu belirterek, “İlişkilerimiz yatırım alanında da gelişmeye devam etti. Azerbaycan bugün Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcı konumuna ulaşmıştır. Azerbaycan Türkiye’de yatırımcı olarak büyük konuma ulaşmıştır" dedi.