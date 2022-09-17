Son zamanlarda uzay yarışında kendine yer edinen Birleşik Arap Emirlikleri, gerçekleştireceği Ay görevlerinde Çin ile ortaklık kuracağını açıkladı.

Bundan birkaç hafta önce Çin, NASA’nın Artemis görevi fırlatmalarının başarısız olmasının hemen ardından Ay’da mineral bulduğunu ve bu mineralleri çıkartmak için önümüzdeki 10 yıl içerisinde 3 Ay görevine başlayacağını açıklamıştı. Çin Ulusal Uzay Ajansı’nın açıklamasına göre Ay’da bulunan bu yeni mineral geleceğin yakıtı olabilir.

Ay görevlerine yönelik büyük adımlar atmayı hedefleyen bir diğer ülke ise son dönemlerde uzay yarışında yer edinmeye çalışan Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi gelen son haberler ise Çin ve BAE'nin Ay görevi ortaklıklarına başlayacağını gösteriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ile birlikte Ay görevlerine çıkacak

Birleşik Arap Emirlikleri’nin NASA’sı olan Mohammed Bin Rashid Uzay Merkezi (MBRSC), bugün yaptığı açıklamada Çin Ulusal Uzay Ajansı ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri, gerçekleştireceği Ay görevlerinde Çin ile birlikte çalışacak. Bu ortaklığın her iki ülke için de önemli olduğunu söylemek yanlış olmaz.

MBRSC, bu ay gerçekleşmesi planlanan Emirates Ay Görevi için halihazırda iki özel sektör ortağıyla çalışıyor. Görevi gerçekleştirmesi için MBRSC’nin Rashid isimli 10 kilogramlık uzay aracı, bir SpaceX Falcon 9 roketinin üzerine yerleştirilecek ve Tokyo şirketi ispace tarafından inşa edilen bir iniş aracı olan Hakuto-R'ye inecek.

Çin ise gelecekte gerçekleştireceği Ay görevlerinde mineral çıkarma gibi çılgın projeleri olan bir ülke ve bu yarışta kendine edineceği tüm ortaklar ilerde elini güçlendirecek. ABD gibi büyük bir rakip karşısında şimdiye kadar iyi iş çıkarmış olsa da, Çin ile BAE'nin ilk kez bir uzay görevinde ortak olması, bu adımın yalnızca BAE'nin Ay görevleri için sınırlı kalmayacağını gösteren manidar bir dönemde gerçekleşti.

Gelecekte iki ülkenin Ay üzerinde hangi görevlerde ortak olacağını söylemek mümkün olmasa da, Ay NASA'nın Artemis görevi gibi görevleri de düşününce büyük bir rekabet alanına dönüşecek ve BAE'nin Çin'in yanında olması, muhtemelen Çin'in de işine gelecek.

Uzay yarışında kendisine yer bulmayı başaran BAE’nin Çin ile ortak olması çok iyi bir hamle zira Çin, geçtiğimiz 10 yılda hepsi başarıyla sonuçlanan 3 ay görevi gerçekleştirdi ve önümüzdeki 10 yılda 3 tane daha gerçekleştirmeyi planlıyor. İkinci bir uluslararası uzay yarışına tanıklık edeceğiz gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.