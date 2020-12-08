İtalya moda markası Moschino, baget ekmek şeklinde bir tasarıma sahip el çantası ve çantanın fiyatıyla alay konusu oldu. Şirket, 3 boyutlu baget ekmek kaplamasının bulunduğu çanta için 1.017 dolar istiyor.

Moda dünyasında oldukça ilginç ve tuhaf ürünler tasarlandığını daha önce birçok kez görmüştük. Ancak moda dünyasında yer alan şirketler, her seferinde daha da ilginç tasarımlara sahip ürünlerle karşımıza çıkmayı başarıyor.

Bizleri bu sefer şaşırtan tasarım İtalya'dan geldi. Moda denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden bir tanesi olan İtalya'da bir marka, baget ekmek şeklinde bir çantası tasarladı. Bu ürününe koyduğu 1.017 dolarlık (7 bin 952 TL) fiyat etiketi de doğal olarak alay konusu oldu.

Yaklaşık 8 bin TL fiyata sahip baget ekmek şeklindeki el çantası

Moschino markası tarafından tasarlanan bu çanta, derinden yapılma ve üzerinde üç boyutlu bir baget tasarımı kabartması bulunuyor. Altın kaplama Moschino logosu bulunan çantanın iç kısmı kahverengi astarla kaplanırken bir de mıknatıslı kapak kısmı bulunuyor.

Tabii böyle bir tasarım ve fiyata sahip olan ürün, sosyal medyada alay konusu olmaktan da kurtulamadı. Bazı kullanıcılar, söz konusu bu çantayı Subway sandviçine benzetirken bazıları da arasına konulması gereken ürünleri sıraladı.

Aslında Moschino, bu tür tasarımlara uzak bir marka da değil. Independent Türkçe'de yer alan bir habere göre Moschino markası, özellikle çanta konusunda oldukça ilginç tasarımlara sahip. Moda markasının çakmak, kruvasan, dilim doğum günü pastası ve pizza kutusu gibi oldukça ilginç el çantası tasarımları bulunuyor.

Yine İtalya merkezli bir şirket olan Gucci de bu sene başında alay konusu olmaktan kurtulamamıştı. Şirket, 145 sterline (1.512 TL) yıpranmış külotlu çorap satmasıyla alay konusu olmuştu. Moschino'nun baget ekmek tasarımlı çantasının mağaza sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.