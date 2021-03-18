Koca, Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası Basın Açıklaması Yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından bir basın toplantısı yaptı. Bakan Koca'nın YouTube kanalından yayınlanan videoda normalleşme sürecinden aşılara kadar pek çok konuya değinildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından konuştu. Bilim Kurulu'yla birlikte normalleşme sürecinin 15 günlük yansımalarını değerlendirdiklerini söyleyen Bakan Koca, "Son 15 günde, maalesef çoğu ilimizde, vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı." ifadelerini kullandı.

COVID-19'un kitlesel bir sorun olmaktan çıkması için önümüzde yılların olmadığını, sadece aylara ihtiyacımız olduğunu söyleyen Koca, "Biliyorsunuz, bazı kayıplar zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayalım. İnsanlık 2020'nin çaresizliğini aştı. 2021, umut ve zafer yılıdır." dedi.

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Virüs mutasyona uğramış olsa da risk devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YouTube ve diğer sosyal medya hesaplarından yayınladığı basın toplantısında mutasyonlu virüse de değindi. "Virüs eski virüs değil, mutasyona uğradı diyerek, asla işi hafife almayın." diyen Bakan Koca, "Mutantı da olsa koronavirüs tehlikeli bir virüstür." şeklinde açıklama yaptı.

Pfizer / BioNTech aşısı Türkiye'ye ulaştı

Türkiye'nin aşı tedariği konusundaki çalışmalarına da değinen Bakan Koca, BioNTech / Pfizer ortaklığında geliştirilen aşının bir partisinin Türkiye'ye ulaştığını açıkladı. Testlerde kullanılması için 5800 doz aşının gönderildiğini söyleyen Bakan Koca, bu ay içerisinde 4,5 milyon doz aşının daha geleceğini duyurdu.

Sağlık çalışanları ve 65 yaş üzeri vatandaşların aşılaması tamamlandı

Bakan Koca, basın toplantısında sağlık çalışanları ve 65 yaş üzeri vatandaşların aşılandığını, sırada 60 - 65 yaş grubundaki vatandaşların bulunduğunu söyledi. Bakan Koca, yaş grubundaki insanların telefonlarını kontrol etmesini de istedi.