Vaka Sayılarının En Çok Arttığı ve Azaldığı İller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sabah paylaştığı haritanın ardından 100 bin nüfusta vaka görünme oranının en çok arttığı ve azaldığı illeri paylaştı. Oranın en fazla arttığı illerin başında 100 bin nüfusta en çok vakanın görüldüğü il olan Samsun yer aldı.

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde koronavirüse karşı alınan önlemlerin hafifleştirilmesi ve normale dönüşün sağlanması için yeni bir uygulama başlatılmıştı. Bu uygulama kapsamında ülkemizdeki iller vaka oranlarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli dört farklı kategoriye yerleştirilmişti.

Bu iller arasında çok yüksek riskli kategorisine giren illerimizde yasaklar aynı şekilde uygulanmaya devam etmiş, diğer şehirlerdeyse gevşetilmişti. Bu hafta hangi illerde önlemlerin alınıp alınmayacağını merak ederken şehirlerdeki mevcut uygulamanın bir süre daha sürdürülmesi kararı alınmıştı. Bu sabah saatlerindeyse hiç de iç açıcı olmayan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı" haritası paylaşılmıştı.

Vaka görünme oranının en çok arttığı ve azaldığı iller açıklandı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan harita, birçok ildeki 100 bin kişide görülen vaka sayısının arttığını gösterdi. Bu haritadan saatler sonra Fahrettin Koca, yeni bir Tweet paylaşarak 100 bin nüfusta vaka görünme oranının en çok arttığı ve azaldığı illeri paylaştı. Bu iller şu şekildeydi:

100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan iller:

Samsun

Kilis

Balıkesir

İstanbul

Yalova

100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok azalan iller:

Sakarya

Ordu

Amasya

Rize

Burdur

100 bin nüfusta vaka görünme oranında en fazla artışa ev sahipliği yapan Samsun, bugün paylaşılan haritada en çok vaka görülen il olarak da önümüze gelmişti. Kademeli normalleşme sürecinin ilk gününde (20-26 Şubat) 262,17 orana sahip olan il, ikinci haftada (27 Şubat – 5 Mart) 348,36 orana, bu haftaysa 110,17'lik artışla 458,53 orana ulaştı.