Bakan Koca: 1,4 Milyon BioNTech Aşısı Türkiye'ye Ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer - BioNTech ortaklığında geliştirilen aşının 1,4 milyon dozunun Türkiye'ye ulaştığını duyurdu. Aşılar, testlerin ardından önümüzdeki hafta saklama koşulları uygun olan her merkezde uygulanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün test amaçlı 5800 dozu gelen Pfizer-BioNTech aşısının bu sefer 1,4 milyon dozunun Türkiye'ye ulaştığını duyurdu. Bakan Koca, aşı için yaptığı açıklamada "Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak" dedi.

Twitter hesabından aşılarla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "BioNTech aşısı geçen hafta 5800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez BioNTech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak." ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Koca, "Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece 1,4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı, saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak." dedi.

Türkiye'de yapılan toplam aşı 14 milyonu aştı

Ülkemize ilk aşamada Çinli şirket Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşısı geldi. Bu zamana kadar ülkemizde genel anlamda CoronaVac aşısı bulunurken yapılan toplam aşı sayısı ise 14 milyon 131 bini aştı. Ayrıca 5 milyon 977 bin 550 kişiye ikinci doz aşı uygulamaları yapıldı.

Ülkemize önümüzdeki dönemde hem Pfizer - BioNTech hem de CoronaVac aşılarının yeni dozlarının gelmesi bekleniyor. Ayrıca yerli aşı adaylarımız da test edilmeye devam ediyor. Yeni gelişmeler oldukça sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.