Bakan Kurum'dan Poşet Açıklaması: Derdimiz Para Değil

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Ocak'tan beri kamuoyunu meşgul eden ücretli poşet tartışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

1 Ocak'ta plastik poşetlerin ücretli olması, beklenenden fazla tepki çekti. Yeni uygulamayı kasada öğrenen bazı vatandaşlar ciddi tepki gösterirken, satın aldığı poşeti işi bitince iade eden dahi oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Sanayi Odasında düzenlenen "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısında, yeni uygulama ile ilgili sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları: