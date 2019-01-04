Bakan Kurum'dan Poşet Açıklaması: Derdimiz Para Değil

1 Ocak'ta plastik poşetlerin ücretli olması, beklenenden fazla tepki çekti. Yeni uygulamayı kasada öğrenen bazı vatandaşlar ciddi tepki gösterirken, satın aldığı poşeti işi bitince iade eden dahi oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Sanayi Odasında düzenlenen "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısında, yeni uygulama ile ilgili sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları:
- 25 kuruşun 10 kuruşu üretim maliyeti, 15 kuruşunu da Bakanlık, bu atıkların geri toplanması, çevreye ve doğaya olan hizmetlerin artırılması noktasında bir kaynak olarak kullanacak.
- 2019'dan önce yıllık 30-35 milyar plastik poşet tüketiyorduk. Kişi başı 440 olan plastik poşet kullanımını çok yakın zamanda yüzde 90 oranında azaltarak 2025 yılında inşallah 40 adete düşürmeyi hedefliyoruz.
- Kampanya başladığından beri sosyal medyamızda da videolar, gösterimler oluyor. Bizler de tebessümle izliyoruz.
- Plastik poşetlerin geri toplamından üretilme maliyeti, yaklaşık normal maliyetin 100 katı fazla. Dolayısıyla bu plastik poşetleri toplayıp, yeniden üretmek hiçbir üreticinin işine gelmiyor. Dolayısıyla toplanması noktasında çok büyük sorunlar yaşıyorduk.
- 4 gündür bu uygulamaya geçildi ve görüyoruz ki plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azalmış durumda. Derdimiz para değil, çevreye olan tahribatı en aza indirmek.