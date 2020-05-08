MEB Bakanı Ziya Selçuk: Yaz Tatilinde Okul Yok, Eminiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaz tatili hakkında merak edilen sorulara açıklık getirdi. Selçuk, yaz tatilinde kesin olarak okulların açılmayacağını duyurdu.

Koronavirüs pandemisi sürecinde en çok merak edilen konulardan biri de okulların açılıp açılmayacağıydı. Geçtiğimiz günlerde okulların 1 Haziran’da açılabileceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Selçuk, “İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?” dedi.

EBA TV’nin yaz tatili süresince yayında olacağını duyuran Selçuk, Instagram hesabından sürekli “Yaz tatilinde okullar var mı?” şeklinde sorular aldığını söyledi. Yaz tatili süresince okulların kesin olarak kapalı olacağını duyuran MEB Bakanı, bu açıklamasıyla öğrencilerin yüreğine su serpmiş oldu.

Öğrencilerin tatilini ellerinden alamayacaklarını belirten Ziya Selçuk, “Okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var” şeklinde açıklama yaptı.

Okullar açılacak mı?

Ziya Selçuk’un bu açıklamalarının ardından kafalar yeniden “okullar açılacak mı?” sorusuna çevrildi. Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde canlı yayında yaptığı bir açıklamada 19 gün için okulların açılabileceğini söylemişti. Her şey plana göre giderse okulların 1 Haziran’da açılabileceğini söyleyen Selçuk, henüz bu konuda başka bir açıklama yapmadı.

Yine de bu yeni açıklamanın ardından, okullar açılsa dahi yaz tatiliyle alakası olmayacağı kesinleşmiş oldu. Pek çok kişi, eğitim kurumlarının müfredatı yetiştirmek için yaz tatilinin bir kısmını daha alacağını düşünüyordu. İlerleyen günlerde eğitim süreciyle ilgili yeni bilgilerin gelmesini bekliyoruz.