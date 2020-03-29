Türkiye’nin koronavirüse karşı verdiği mücadelede bir adım da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık, 30 farklı sanayi kolu başta olmak üzere firma sahiplerini mücadeleye çağırdı. Mücadeleye destek verebilecek olan tüm firma sahipleri, bakanlığın anketini doldurarak işe başlayabilir.

Türkiye’deki koronavirüs vakalarının sayısı her geçen gün artıyor. Sağlık sisteminde aksaklıklar yaşanmaması adına tüm vatandaşların kişisel önlemlerini almaları, mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamaları şart. Ancak bireysel önlemlerin yanı sıra, eğer bir firma sahibiyseniz ve üretim yapıyorsanız Türkiye’deki mücadeleye destek vermenin çok farklı yolları var.

T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın başlattığı yeni destek kampanyası, aktif şekilde üretim yapabilecek tüm sanayicileri hatta teknoloji şirketlerini sürece dahil etmeye başladı. Firma sahipleri, bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı anketi doldurarak yetkinlik alanlarını belirtiyorlar.

Koronavirüse karşı mücadelede tüm imkanlardan maksimum düzeyde faydalanmak mümkün olacak:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı doldurulan anketleri inceleyerek koronavirüs mücadelesinde ihtiyaç duyulan her şey için bir üretim ağı oluşturmayı hedefliyor. Anketi dolduran firmaların yapacakları üretim, ilerleyen dönemde Türkiye’deki olası ve daha büyük bir koronavirüs krizinin önünde geçebilir. Eğer yukarıdaki paylaşımı görüntüleyemiyorsanız, bakanlığın resmi anketine buradan da ulaşabilirsiniz.