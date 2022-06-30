Dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden olan Barry Callebaut'un Belçika'daki fabrikasında salmonella bakterisine rastlandı. Firma, üretimi geçici olarak durdurdu.

Geçtiğimiz aylarda popüler Kinder çikolataların üreticisi Ferrero’nun Belçika’daki fabrikasında ortaya çıkan salmonella bakterisi büyük bir paniğe yol açmıştı. Çok sayıda Avrupa ülkesinde aynı isimli hastalığın görülmesine neden olan olayın ardından bugün bir başka çikolata üreticisinden de korkutan haber geldi.

İsviçre merkezli dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden Barry Callebaut, Belçika’nın Wieze kentinde yer alan fabrikada salmonella bakterisi tespit edildiğini açıkladı. Firma tarafından paylaşılan yazılı açıklamada bakterinin 27 Haziran’da tespit edildiği belirtildi. Firma, bunun üzerine 25 Haziran’dan bu yana üretilen çikolataların tümünün satışının durdurulduğunu paylaştı.

Bakterinin fabrikada bulunma nedeni araştırılıyor:

Barry Callebaut tarafından paylaşılan açıklamada salmonella bakterisinin fabrikada bulunma nedeninin araştırılmakta olduğu ifade edildi. Firma, konu aydınlığa kavuştuktan sonra fabrikanın temizlenerek yeniden üretime başlayacağını ifade etti.

30’dan fazla ülkede mevcut olan ve 53 üretim tesisi bulunan Barry Callebaut, ülkemizde de çikolata fabrikası işletmekte. Şirket, henüz Türkiye için bir açıklamada bulunmadı.