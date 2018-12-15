Başarılı Bir 'İçerik Üreticisi' Olabilmek İçin 6 Tavsiye

Kids at Play'in kurucusu Jason Berger, iyi bir girişimci ve içerik üreticisi olmanın yollarını, kendi edindiği tecrübelerden yola çıkarak anlatıyor. Biz de onun tavsiyelerini sizin için derliyoruz.

YouTube’da oyun kutularını açarak milyonlarca dolar kazanan içerik üreticilerini hepimiz biliyoruz. Peki ya asıl işi yapan, kameranın arkasındaki kişiler ne yapıyorlar? Çocuk içerikleri üreticisi Kids at Play’de yapımcı ve içerik üreticisi olan Jason Berger, bu işi yapmak isteyenler için altı farklı adım önerdi.

Sizin için kendisinin tavsiyelerini derledik.

Kirlenmekten ve yorulmaktan korkmayın:

“Eğlence sektörüne 2002’de girdim ve 2004 civarlarında saygı duyulan bir prodüksiyon şirketi olan Universal’de çöpleri toplamaya başladım. Benim için prodüktör olmanın yolu, prodüksiyon süreciyle ilgili her şeyi öğrenmekti böylece nasıl içerik üretilebileceğiyle ilgili bilgim oldu. Universal’a, forklift kullanmaktan çöpleri toplayamaya kadar, ayak işlerini yapmak için gitmiştim. Sonra bir şov için prodüksiyon asistanı oldum. Prodüksiyon asistanıyken bütün departmanlara gittim, -ışık, ses, kamera- ve onlara yardım edip edemeyeceğimi sordum, hatta ekipmanları kamyonlardan bile taşıdım.”

Fırsatları kaçırmayın:

“Patronum harika biriydi, onun masasında çalışmama ve ona çalıştığı şovlarda yardım etmeme izin verirdi. Benden dışarı çıkmamı ve görüntü çekmemi istedi, ben de birkaç mikrofon ve kamera ile dışarı çıktım, Fearless ve The Sport List için görüntüler çektim, editörden de yardım aldım. Oradan sonra Chicago’da kısa film çekimleri yaptım. Bunlardan sonra, Frank Sinton benden seçilen bir dizinin iki bölümünü üstlenmemi istedi. Emmy’de aday gösterildi. 25 yaşındaydım.”

Finansal destekçiler bulun:

“Fon bulmanın en iyi yolu, içerik bulmak ve çekmek için vizyonunuzun olmasıdır. Kulağa kolay geliyor olabilir, ama kendinize uygun bir şey bulmak çok zor olabilir. Elinizde senaryonuzun olması çok önemli, tabii ayrıca bu senaryonun etrafında toplanmış harika bir ekibinizin de olması gerekiyor. Tüm bunlardan sonra, içeriğinizi satın alacak kişilerle masaya oturup, vizyonlarınızın uyuşup uyuşmadığına, birbirinizi beğenip beğenmediğinize karar verirsiniz. İşiniz için fon bulmak, bence çözüm üretmekten geçiyor. Eğer pazarda boşluklar veya pazara dair çözümler bulursanız, fonunuzu da bulursunuz veya fon sizi bulur.”

Kendinizin en sert eleştirmeni olun:

“Benim için, sahaya hazırlanmanın en iyi yolu pazarı bilmek ve benim yaptığım işin onlar için neden uygun olmadığına odaklanmak. Alandaki boşlukları bulurum. Kendimi, fonlayacak olan kişilerin yerine koyarım ve nerede hata yaptığımı anlayabilirim.””

Markanla uyuşan bir kültür oluşturun:

“Biz ofisimize The Playground (Oyun alanı) diyoruz çünkü Kids at Play’in tüm olayı çok çalışmak ve çok oynamak. Bütçesini bizim gibi zamanında teslim eden aynı zamanda bizim kadar eğlenen başka bir firma bilmiyorum. Sadece bir alanda iyi olan insanları işe almayan ve geleneksellikten uzak bir fiziksel alan yaratmak istedim. Çoklu ortamlar için, yılda binlerce içerik üretiyoruz. İşte tam nokta insanların birden çok maske taktığı yer, harika editörler olan içerik üreticilerimiz var, mükemmel yönetmen olan yapımcılarımız var, yazar olan asistanlarımız var.

Erkenden ve sık şekilde risk alın:

“Michael Jordan diyor ki; ‘Hayatım boyunca tekrar, tekrar, tekrar hata yaptım ve başardığım şey buydu.’ Bu alıntıyı çok seviyorum çünkü başarısızlık girişimci olmanın bir parçası. İçerik işinde, ‘hayır’ kelimesini ‘evet’ kelimesinden çok daha fazla duyacaksınız, eğer ki başarısızlıklarının en olduğunu bulamazsan başarısız olacaksın. Ben bu işi kayak yapmaya benzetiyorum. Birçok kez düşeceksin ve her seferinde acıtacak fakat tekrar geri kalkmazsan dağdan asla inemezsin.”

Jason Berger'ın tavsiyeleri, içerik üreticiliğinin tam anlamıyla ciddi bir meslek olduğunu gözler önünde seriyor. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirisiniz.