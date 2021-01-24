Başarılı Bir İş Hayatı İçin En Çok Tercih Edilen 11 Eğitim

Günümüzde iyi bir işe sahip olmak için eğitimin hayat boyu sürmesi gerektiğini kabul etmek gerekiyor. 2020 yılı verilerine gör açıklanan, insanların daha iyi bir kariyer için başvurdukları en popüler konu başlıklarını derledik.

Günümüzde bilgisayar kullanılmayan hiçbir iş sektörü kalmadı. Öyle ki cebimizde taşıdığımız akıllı telefonlar bile artık pek çok işi halledebileceğimiz küçük birer bilgisayar sayılır. Hatta bazen çok daha fazlası. Teknoloji kullanımının artması ile beraber programlama dillerinin kullanımı da bir o kadar yaygınlaştı ve artık sadece yazılımcılardan değil, farklı alanlarda çalışanlardan da programlama bilgisi bilmeleri bekleniyor.

Eğitim platformu Entrepreneur, 2020 yılında en çok tercih edilen kurs başlıklarını yayınladı. Bu kursların pek çoğu, hiçte şaşırtıcı olmayan bir şekilde, profesyonel programlar ve programlama dillerinden oluşuyor. İnsanların bu tür program ve programlama dillerini öğrenmeye yönelmelerinin nedeni hem işverenlerin çalışanlardan böyle bir talepte bulunmaları hem de artık dijital olmayan hiçbir sektör kalmaması.

İş hayatında öne çıkan en popüler eğitim başlıkları:

SQL

Microsoft Excel

SEO

JavaScript

QuickBooks

Adobe Creative Cloud

Python

Proje yönetim programları

Blockchain

Google Analytics

Amazon FBA

Verileri daha iyi anlamak ve yönetmek için SQL:

SQL, en yaygın kullanılan programlama alt dillerinden bir tanesidir. Genel olarak kullanım amacı, verileri düzenlemek ve tasarlamaktır. Pek çok veritabanının yazılımı sırasında SQL, alt dil olarak kullanılır. SQL özelinde yazılan cümleler ile veritabanlarına kayıt ekleme, kayıt değiştirme, silme, liste oluşturma gibi temel işlemler kolayca gerçekleştirilebilir.

Finalsal çözümler için Microsoft Excel;

Microsoft Office programlarından biri olan Microsoft Excel, standart kullanıcılar tarafından pek kullanılmayan ancak iş dünyasının olmazsa olmaz tablolama programlarından biridir. Kendi türü içindeki en popüler program olan Excel üzerinden detaylı finansal çözümlemeler yapılabilir, başarılı grafikler oluşturulabilir ve farklı detaylara sahip pek çok tablo kullandığı Visual Basic programlama dili ile kolayca oluşturulabilir.

İnternetin belkemiği SEO:

Açılımı "Search Engine Optimization" ve Türkçesi "arama motoru optimizasyonu" olan SEO, internet sitelerini reklama dahi gerek duymadan Google ve benzeri arama motorlarında üst sıraya taşımanın ve kullanıcı trafiğini artırmanın biricik yoludur. Artık bir küçük esnafın bile internet sitesine ihtiyaç duyduğu günümüzde, SEO bilgisi olmadan internete herhangi bir içerik yüklemek neredeyse anlamsızdır.

Günümüzde SEO sadece Google gibi arama motorlarında değil; YouTube, Instagram gibi popüler platformlarda ve hatta e-ticaret sitelerinde bile geçerliliği giderek artan yöntemlerin genel adıdır.

Her ne kadar artık yaşlansa da internetin temel yapı taşı olan JavaScript:

Eğer bugün interneti bu kadar keyifle kullanabiliyorsak bunu JavaScript’e borçluyuz. İnternet dünyasının temel taşı olan JavaScript, özellikle internet tarayıcılarında yaygın olarak kullanılan dinamik bir programlama dilidir. İnternet sitesi tasarlamak ve geliştirmek için bilinmesi gereken başlıca program dilidir. C programlama dilinden türeyen JavaScript programlama dilini öğrenmek ise istekli biri için zor değildir.

Muhasebeyi kolaylaştırmak için QuickBooks;

QuickBooks, muhasebenin karmaşık ve vakit alan işlemlerini kolaylaştırmak için Intuit tarafından geliştirilen bir muhasebe program paketidir. Programın kullanıcı hedef kitlesi küçük ve orta ölçekli iş yerleridir. QuickBooks ile bordro düzenleyebilir, fatura ödeme ve düzenleme işlemleri yapabilir, farklı ödeme işlemlerini gerçekleştirebilir ve tüm bu verileri bulut depolama alanında saklayabilirsiniz.

Tasarımcıların, kurgu işi ile ilgilenenlerin vazgeçilmezi olan Adobe Creative Cloud:

Adobe Creative Cloud; Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, XD, Acrobat DC gibi Adobe tarafından geliştirilen programların bulunduğu bir hizmet paketidir. Bulut tabanlı bir sistem üzerinden çalışan Adobe Creative Cloud ile oluşturduğunuz hesap üzerinden farklı cihazlarda tüm Adobe programlarını bilgisayarınıza indirebilir ve senkronize olarak kullanabilirsiniz.

Bir internet sitesinden karmaşık bir oyuna, veri biliminden uzay gözlemlerine kadar her yerde karşımıza çıkan Python:

Python, pek çok profesyonel işlem yapabileceğiniz gelişmiş bir programlama dilidir. Python kullanabilen bir yazılımcının sırtı yere gelmez diyebiliriz, ancak pek çok işlem yapmanıza olanak sağladığı gibi ustalaşması da zor bir programlama dilidir. Basit bir internet sitesinden koca bir bilgisayar oyunu tasarlamaya kadar tüm işlemleri gerçekleştirebileceğiniz Python, oldukça esnek bir dildir.

Proje yönetim yazılımları: Scrum, Agile, PMP...

Proje yönetim işlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiş olan belki onlarca farklı program vardır; Scrum, Agile ve PMP ise proje yönetim programları arasında en popüler olanlardan bazıları. Proje yönetim programları genel olarak proje metodolojilerinin öğrenimini ve kolay kullanımını kapsar. Bu nedenle, özellikle zorlu işlerde, mutlaka proje yönetim programlarına başvurulur.

Geleceğin finans ve siber güvenlik tabanı olan Blockchain:

Blockchain ya da blok zinciri kavramını pek çok kişi kripto paralar üzerinden öğrenmiş olsa da aslında bu teknoloji oldukça yaygın kullanılıyor. Genel olarak asla hacklenemez, bozulamaz, merkezsiz, dağınık ve anonim olarak tanımlanan bu teknoloji, iletişim ve finans başta olmak üzere pek çok farklı alanda dijital güvenliği sağlamak amacıyla kullanılıyor. Blockchain için geleceğin güvenlik sistemi tanımı yapılıyor.

Bir internet sitesine dair tüm analizlere ulaşabileceğiniz Google Analytics:

Google Analytics, ücretsiz olarak kullanılabilen bir internet sitesi performans analiz aracıdır. Bu araç üzerinden sahibi olduğunuz ya da çalışmakta olduğunuz internet sitesinin trafik akışı ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Ancak araç ile ulaşılan veriler üzerinden bir ‘okuma’ yapmak gerekiyor. İşte Google Analytics uzmanı kendisini tam da bu noktada gösteriyor.

E-ticaretin kilit sistemlerinden olan Amazon FBA:

Fulfilled by Amazon kısaca Amazon FBA, işletmelerin Amazon internet sitesi üzerinden satış yapmalarını sağlayan bir e-ticaret sistemidir. Her şirketin kendi internet satış sitesi üzerinden satış yapmasının karmaşık prosedürleri olduğu için Amazon gibi güçlü ve güvenilir bir e-ticaret şirketi ile çalışarak satış hedeflerine ulaşmak çok daha kolaydır. Ülkemizde farklı e-ticaret sitelerinin de Amazon FBA benzeri çalışma sistemleri bulunuyor.

Kurs başvurularına göre iş edinilmesi gereken diğer yetenekler:

Elbette, Entrepreneur çevrimiçi eğitim platformunda yalnızca profesyonel programlar ve programlama dilleri öğrenilmedi. Aynı zamanda kişisel gelişim ile beraber çalışanların kariyer gelişimine destek olacak bazı kurslar da var. Kursların bazıları, değişen iş dünyasına ayak uydurmanız için gereken yetenekleri geliştiriyor.

YouTube içerik yayıncılığı

Podcast yayıncılığı

Yabancı diller (İngilizce yanında)

Topluluk önünde konuşma becerileri

Marka bilinci oluşturma

Gayrimenkul yatırım bilgisi

İş geliştirme ve yönetim

Finansal analiz yapabilme

Listede en dikkat çeken kurslar YouTube ve podcast eğitimleri. Çünkü her ikisi de artık bir eğlenceden çok daha fazlası haline geldi. Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde pek çok şirket bir YouTube kanalı açıyor ya da ülkemizde çok yaygın olmasa da bir podcast serisi başlatıyor.

Sosyal medya kullanımının artık iş dünyasında olmazsa olmaz olduğunu biliyoruz ancak yakın zamanda temel YouTube ve podcast oluşturma bilgisi de aranan özelliklerden olacak. Bu nedenle temel düzeyde video çekim, video montaj bilgileri edinmek, sektörünüzle alakası olmasa bile, sizi bir adım öne taşıyabilir.

İş hayatı için öğrenilmesi gereken 11 profesyonel program ve programlama dilini listeledik ve öne çıkan özelliklerini anlattık. Bugün için belki işinize yaramayacak gibi görünebilir ancak temel düzeyde de olsa popüler programlama dillerine hakim olmak, geleceğin kariyer dünyasında oldukça işinize yarayacak.