Honor'un isimsiz tanıttığı telefonun kimliği ve çıkış tarihi, sızdırılan basın afişleri sonucunda belli oldu.

Huawei’nin alt markası olan Honor Çin’de, 8 Ocak tarihinde yeni bir telefon tanıtacağını duyurmuştu. Açıklama, Weibo üzerinden Honor’un resmi hesabı aracılığıyla yapıldı. Bir fragman ile tanıtımın yapıldığı açıklamada telefonun ön kamerası, işletim sistemi ve dâhili hafızası gibi özelliklerine de yer verilmişti.

Honor 8A’nın olduğu iddia edilen basın afişlerinin de sızdırılmasıyla tasarım ve özellikler karşılaştırıldı ve tüm bilgilerin tutarlı olduğu ortaya çıktı. Basın afişleri aynı zamanda telefonun mavi ve siyah renk seçenekleriyle geleceğini de belirtiyor.

TENAA listelerine göre Honor 8A, 1560 x 720 piksellik 6,09 inçlik HD+ bir ekranla gelecek. 2,3 GHz sekiz çekirdekli MediaTek Helio P35 işlemcisinden gücünü alacak cihaz 3 GB RAM ve 64 GB dâhili depolamaya sahip olacak.

13 MP arka, 8 MP ön kameraya sahip olan telefon kutudan Android 9 Pie ile çıkacak ve bünyesinde 3020 mAh’lik bir bataryayı barındıracak.

Şu an için fiyat konusunda bir bilgi sahibi olmasak da telefonun Çin’deki tanıtımından birkaç hafta sonra Hindistan’da tanıtılması bekleniyor.