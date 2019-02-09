Günlük yaşantımızdaki sorunlar için basit, akılda kalıcı ve kullanışlı çözümler bulunuyor.

Günlük hayatımızda birden ortaya çıkan sorunlar, basit olsalar dahi, çözülmez bir hâl alarak günü bizlere zindan edebiliyor. Rastgele ortaya çıkan ve bir çözümü yok gibi görünen sorunlar için önceden önlem almak mantıklı bir hareket olsa da eğer ki önlem almadıysak, bu sorunlar için kolay çözüm yolları da bulunuyor. Bu yazımızda sizler için hayatta kullanabileceğiniz ufak hileler içeren 6 fotoğrafı derledik.

6. Kulaklığınızın silikonunun kaybolması durumunda müziksiz kalmamanız için yedek silikonunuzu jak kısmına takabilirsiniz

5. Uzatma kablosu ile cihazınızın kablosunu iç içe geçirirseniz çekseniz bile çıkmayacaktır

4. Ücretsiz denemelerden eski bir kredi kartı bilginizi girerek ücretsiz olarak yararlanın

3. Boş tuvalet kağıdı rulolarını kablo düzenleyici olarak kullanabilirsiniz

2. Post-it'leriniz kıvrımlı bir şekilde çıkıyorsa sorun Post-it'te değil, sizin onu çıkarış şeklinizde

1. Fotoğraflarınızdan kalabalığı kaldırın

Tripodunuz ve kameranızla beraber art arda çektiğiniz 15 fotoğrafta, Adobe Photoshop'ta Dosya> Script> İstatistik ve Median seçeneği ile hareketleri kısımları kaldırabilir ve kusursuz bir fotoğraf elde edebilirsiniz.

Yukarıda listelediğimiz çözümler, genel itibariyle hayat kurtarıcı nitelik taşıyor. Yaşantınızın herhangi bir kısmında karşınıza çıkabilecek sorunları çözmenizi sağlayacak oldukça kullanışlı 6 maddeyi bu yazımızda sizlerle paylaştık.