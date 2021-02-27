Basketbol Tutkunları İçin 10 Mobil Basketbol Oyunu Önerisi

Parke sahaların vazgeçilmez basketbol heyecanını mobil cihazlarda da yaşamanız için geliştirilen birbirinden heyecan verici mobil basketbol oyunları var. Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz mobil basketbol oyunları ile rekabet ruhunu her daim yanınızda taşıyacaksınız.

Basketbol tutkusu başka hiçbir şeye benzemez. An gelir elinizdeki kağıdı buruşturup çöp kutusuna atmaya çalışırsınız, yeri gelir üçe üç kıyasıya bir sokak maçı yaparsınız. Tüm bunlarla beraber basketbol heyecanınızı mobil cihazlarınızda da yaşayabileceğiniz mobil basketbol oyunları var. Mobil basketbol oyunları hem rekabet gücünüzü artıracak hem de vaktinizi en keyifli şekilde geçirmenizi sağlayacak.

Mobil basketbol oyunları arasında sokak maçları ve birebir maçlar yapabileceğiniz, oyun taktikleri hazırlayabileceğiniz ve pota ile başbaşa kalabileceğiniz oyunlar var. Sizin için App Store ve Google Play üzerinden Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarına indirebileceğiniz en iyi basketbol oyunları listesi hazırladık. Listeye şöyle bir göz attığınızda bile heyecanlanacağınızı garanti edebiliriz.

Mobil basketbol oyunları:

Basketbol Arena

NBA LIVE Mobile Basketball

Basketbol - Rakip Yıldızlar

Dude Perfect 2

All-Star Basketball

Stickman Basketball

Blocky Basketball Freestyle

Street Basketball Association

Kafa Topu 2'nin yapımcısı Masomo'nun taktik ve becerilerinizi ortaya koyabileceğiniz yeni oyunu: Basketbol Arena

Geliştirici: Masomo Gaming

Puan: 4,3

Boyut: 152 MB

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Sevilen Kafa Topu 2 oyununun geliştiricilerinden benzersiz bir basketbol deneyimi. Gerçek oyuncularla birebir maçlar yapabileceğiniz Basketbol Arena mobil basketbol oyununda yalnızca yetenekleriniz değil, süper güçleriniz de yarışıyor. Başarı elde ettikçe kazandığınız süper güçleri ile rakibinizi şaşırtabilir ve o daha ne olduğunu anlamadan havalı bir smaç basabilirsiniz. Üstelik oyun tamamen ücretsiz.

Özel NBA etkinliklerinin yer aldığı: NBA LIVE Mobile Basketball

Geliştirici: ELECTRONIC ARTS

Puan: 4,2

Boyut: Cihaza göre değişir

İndirme sayısı: 50 Milyon +

ELECTRONIC ARTS, mobil dünyada da başarılı spor oyunları yapmayı sürdürüyor. Resmi NBA mobil oyunu olan NBA LIVE Mobile Basketball ile üçe üç maçlar yapabiliyorsunuz. Oluşturduğunuz takım ile özel NBA etkinliklerine katılıyor, görevleri yerine getirmeye çalışıyor, kıran kırana mücadele ediyor ve zirve için yarışıyorsunuz. Oyunda başarı elde ettikçe yeni oyuncular, pozisyonlar ve jetonlar kazanabilirsiniz.

Oyuncu kartları ile oynayabileceğiniz: Taktiksel Basketbol - Rakip Yıldızlar

Geliştirici: PIKPOK

Puan: 4,5

Boyut: Cihaza göre değişir

İndirme sayısı: 5 Milyon +

Tüm sporlarda olduğu gibi basketbolda da güç ile beraber önemli olan şey zekadır. Basketbol - Rakip Yıldızlar mobil basketbol oyunu da tam olarak taktiksel zeka üzerine kurgulanmış bir oyun. Elinizde farklı güçlerdeki oyunculara dair kartlar var. Bu kartları o kadar iyi bir şekilde yerleştirmelisiniz ki oyuncular, rakibinizin en hassas ve güçlü noktalarını bilsinler ve tam olarak yapmaları gereken şeyi yapsınlar.

Popüler bir YouTube kanalının geliştirdiği Dude Perfect 2:

Geliştirici: Miniclip.com

Puan: 4,6

Boyut: 70 MB

İndirme sayısı: 10 Milyon +

Amerikalı Dude Perfect komedi grubundan esinlenilerek geliştirilen Dude Perfect 2 mobil basketbol oyununda, oyuncularınız Dude Perfect ekibi. Oyuncularınız ile bazen bir çiftlik evinde, bazen bir havalimanı pistinde atış yapıyorsunuz. ilerledikçe elde ettiğiniz süper güçler ile atışlarınızı çok daha güçlü hale getirebilirsiniz. Önemli olan iyi hedef almak ve topun gücünü doğru ayarlamak.

Sizi sadece pota ile başbaşa bırakan: All-Star Basketball

Geliştirici: Renown Entertainment

Puan: 4,4

Boyut: 74 MB

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Her şeyi unutun. Yalnızca siz ve pota. Zaman sınırlı. Verilen süre içinde kaç sayı atabileceksiniz? All-Star Basketball mobil basketbol oyunu ile atış yeteneklerinizi mobil dünyaya taşıyabilirsiniz. Başarılı 3D grafikleri ile dikkat çeken oyunda ilerledikçe yeni güçler kazanıyor ve oyuncunuzu özelleştirebiliyorsunuz. Oyunun en dikkat çeken noktası ise gerçek NBA oyuncuları ile pek çok keyifli mekanda atış yapıyor olmanız.

Stikman efsanesinin devamı: Stickman Basketball

Geliştirici: Djinnworks GmbH

Puan: 4,2

Boyut: 59 MB

İndirme sayısı: 5 Milyon +

Stickman Basketball mobil basketbol oyununda Stickman olarak isimlendirilen küçük, siyah, sıska oyuncular ile mücadele ediyorsunuz. Farklı güçlere sahip 115 takım arasından bir tanesini seçin ve mücadeleye başlayın. Sezon boyunca zorlu maçlara çıkacak, turnuvalara katılacak, oyuncuların tüm kontrolünü siz belirleyecek, basit animasyonların tadını çıkaracak ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceksiniz.

Minecraft'ı da sevenlerin hoşuna gidecek tasarımları ile Blocky Basketball Freestyle:

Geliştirici: Full Fat

Puan: 4,2

Boyut: 46 MB

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Minecraft sevenler burada mı? İşte tam size göre bir mobil basket oyunu. Blocky Basketball Freestyle mobil basketbol oyununda Minecraft karakterlerine benzeyen oyuncular ile mücadele ediyorsunuz. Oyuncuların sayısı neredeyse sınırsız. Başarı elde ettikçe karşınıza yepyeni bir karakter çıkıyor ve o karakteri seçerek oyuna devam edebiliyorsunuz. Bu kadar basit grafiklere sahip bir oyunun nasıl bu kadar eğlenceli olabildiğine şaşıracaksınız.

Nostaljik oyunları sevenler için Street Basketball Association:

Geliştirici: ShakaChen

Puan: 4,0

Boyut: 64 MB

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Atari oyunlarından aşina olduğumuz Asyalı karakterler ile oynanan Street Basketball Association mobil basketbol oyununun nostaljik bir havası var. Öncelikle sokak basketbolu oynuyorsunuz, yani kurallar esnek, korkmayın. Dilerseniz arkadaşlarınızla, dilerseniz dünyanın farklı bir noktasındaki oyuncularla gerçek zamanlı maçlar yapabilirsiniz. Amaç ise basit; herkesi yerle bir etmek ve lider olmak.

Basketbol tutkunlarının keyifle oynayabilecekleri en iyi mobil basketbol oyunları listesi hazırladık ve her bir oyunun dikkat çeken özelliklerini anlattık. İçindeki basketbol ateşi bir türlü sönmeyenlerdenseniz hemen bir oyunu indirin ve mücadeleye hiç olmadığı kadar sert bir şekilde giriş yapın.