Battle.net Mağazasının TL Desteği Sona Erdi: Oyunlar Türkiye'de Artık Euro ile Satılacak!

Yıllardır oyunları TL fiyatlandırma ile satın alabildiğimiz Battle.net'te bir devir sona erdi.

Battle.net daha önce duyurduğu üzere bugün yani 23 Haziran itibarıyla TL ile satış yapmayı durdurdu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Steam'in 2023 yılının Kasım ayında TL ile satış yapmayı durdurması ve MENA bölgesine özel dolar ile satışa geçmesinin ardından oyun tarafında en büyük kalelerimizden birini kaybetmiştik. Artık Battle.net de bu kervana katılmış durumda.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Oyunların fiyatları global euro fiyatına döndü

Özellikle Call of Duty ve Diablo serisi için oyunlara TL ile daha uygun fiyatlardan erişebildiğimiz Battle.net'ten artık alışveriş yapmak istediğimizde global euro fiyatını ödemek zorundayız.

Battle.net'in bu hamlesi sonrası son kale Epic Games ve GOG kaldı desek yalan olmaz. GOG da diğer platformların tam aksine, TL desteğini geçtiğimiz haftalarda getirmişti.