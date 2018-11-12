Battlefield 1'de 1. Dünya Savaşı Anısına Büyük Jest

Bugün, Birinci Dünya Savaşı'nın cephe savaşlarını sona erdiren ateşkesin imzalandığı gün. Bu nedenle Battlefield 1 oyuncuları, savaşın sona ermesini anmak için kısa bir süreliğine birbirleri ile savaşmayı durdurdular.

Tarihin en kanlı çarpışmalarından bazılarına ev sahipliği yapan Birinci Dünya Savaşı, 11 Kasım 1918 tarihinde imzalanan Ateşkes Antlaşması ile birlikte sona erdi. İçinde Osmanlı İmparatorluğu’nun da bulunduğu Birinci Dünya Savaşı’nı konu alan Battlefield 1’in oyuncuları, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yılı anısına yerel saat ile 11:00’da savaşı durdurdular ve kısa bir süreliğine de olsa birbirlerini vurmayı bıraktılar.

EA DICE’tan Jan David Hassel, Twitter’dan paylaştığı notta, ‘’Bu, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yıl dönümü. Bu yüzden saat 11’de savaşı durdurduk.’’ derken, ‘’Battlefield 1 oyuncuları, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesini anmak için birbirlerini vurmayı bıraktılar.’’ dedi. Hassel ayrıca Reddit’te paylaşılan bir videoyu tweetine ekleyerek oyuncuların savaşı nasıl durdurduklarını gösterdi.

Oyunculara muhteşem bir savaş atmosferi sunan Battlefield 1’e konu olan Birinci Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914 tarihinde başlamış ve 11 Kasım 1918’de imzalanan Ateşkes Antlaşması’na kadar sürmüştü. Savaş resmi olarak 1919 tarihinde Almanya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan ve son derece ağır şartları olan Versay Barış Antlaşması ile sona erdi.