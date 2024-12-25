ASELSAN, yeni bir satış anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşmanın Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerden biri olduğu belirtildi ancak hangi ülke olduğu net bir şekilde açıklanmadı.

Savunma sanayi sektöründe Türkiye'nin göz bebeği olan ASELSAN, yeni bir ihracat anlaşmasına daha imza attı. Yapılan açıklamaya göre Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerden bir tanesi, ASELSAN ile 58,6 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

ASELSAN, 58,6 milyon dolarlık anlaşmanın hangi ülke ile imzalandığına ilişkin bir şey söylemedi. Ancak bu anlaşmanın elektro-optik ve haberleşme sistemleriyle ilgili olduğu belirtildi. ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın şirket cirosunu olumlu etkileyeceğini belirtti.

ASELSAN'ın açıklaması şöyle:

ASELSAN, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülke ile elektro-optik ve haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 58,6 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır.

58,6 milyon dolarlık satış anlaşması, ASELSAN için ilk olmadığı gibi son da olmayacak. Hatta yaptığı çalışmalarla göğsümüzü kabartan şirket, daha birkaç hafta önce de 30,7 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını açıklamıştı.