Tehlikeli olarak addedilen adrenalin sporları, kimisini görünce bile korkutmaya yeterken kimisi için âdeta bir tutku hâline geliyor.

Üstelik bu kişiler, bu tutkuyu sıfır korkuyla yapıyorlar!

Yüksek bir binadan aşağıya bakmakta bile zorlanmamıza rağmen bazı insanlar nasıl oluyor da ekstrem sporlara bağımlı oluyor?

Ekstrem sporlar, birbirinden ayrı olsa da ortak bir noktaları var: Enerji vermek!

İnsana yaşadığını hissettiren, vücuda dolan adrenalin sayesinde daha enerjik ve pozitif bir etki bırakan bu sporlar, sınırları zorlamanın bir örneğini oluşturuyor. Kimisi için ekstrem sporları yapmak dünyanın en korkutucu işi olsa da bunu tutkuyla yapan da bir o kadar insan var.

Ekstrem sporlar, hücrelerimiz üzerinde derin bir etkiye sahip. Vücudun o anda “savaş veya kaç” sistemi etkinleştiği için hormonlar, dakikalar içinde kan dolaşımına karışıyor. Beyinden gelen sinyale göre adrenalin üretiliyor ve vücudu eyleme geçmeye hazırlayan “epinefrin” hormonu devreye giriyor.

Adrenalin, insanı daha uyanık ve zinde hissettirir.

Bu tarz sporların en önemli özelliği de salgılattıkları adrenalindir. Vücudumuzda gerçekleşen bu hormonlara bağlı durum, kimi insanı “bağımlı” hâle getiriyor. Bu da ekstrem sporlara olan bağlılığın en büyük nedeni hâline geliyor.

Bağımlılığın yoğunluğu kişiden kişiye değiştiği için herkeste aynı etkiyi uyandırmıyor. Kimisi heyecan arayışını derinlerinde hissederken kimisi güvenli alanını terk etmemeye gayret eder. Beyin, dopamin gibi keyif verici kimyasalları salgılayarak bir tür “ödül” sistemini devreye sokuyor.

Spor da dopamini artırdığı için kişide “hoşnutluk” hissiyatını doğuruyor. İşte tüm bunlar, kişide yeni uyaranları ortaya çıkarma motivasyonuyla bir tür bağımlı hâle gelir. Bu dopamin ve adrenalin etkisi de ekstrem sporlarla bol bol alındığı için bir zaman sonra tutkuya dönüşür.

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