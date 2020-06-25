Reddit’te ortaya çıkan bilgilere göre bazı YouTube Müzik kullanıcıları, Spotify’da gördüğümüz ekran kaydırma özelliğini almaya başladı. Şu anda çoğu cihazda olmayan bu özellik, önümüzdeki günlerde tüm YouTube Müzik kullanıcıları için paylaşılabilir.

YouTube’un Spotify, Apple Music gibi platformlara rakip olarak çıkardığı YouTube Müzik, kullanıcıların bir sonraki şarkıya geçmesi için hızlı bir kaydırma özelliği kazandı. Reddit’te tespit edilen bu ince ayar, şu sıralar YouTube Müzik kullanıcıları arasında yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Son derece basit bir özellik olarak kabul edebileceğimiz kaydırma ayarı, uygulamanın kullanıcı deneyimine önemli bir etki yaratmış görünüyor.

Reddit’teki bazı kullanıcılar yeni özelliğe sahip olduklarını bildirseler de henüz Google’dan resmi bir açıklama gelmedi. Biz de kendi YouTube Müzik hesabımıza baktığımızda böyle bir özelliğin gelmediğini gördük. Esasında uygulamaya girdiğinizde şarkı değiştirmek için ileri butonuna tıklıyorduk. Yeni özellikte ise şarkının görselinin üzerinden ekranı kaydırdığımızda diğer şarkıya geçebiliyoruz. Basit olsa da kullanışlı olan bu özelliğin her kullanıcıya ne zaman geleceği henüz açıklanmadı.

Bu özelliğin resmi olarak duyurulmamış olması, belki de hiçbir zaman gelmeyeceğine de işaret ediyor olabilir. Google, daha önce de pek çok özelliği beta sürümüyle bazı kullanıcılara sunmuş, ancak olumlu geri dönüşler alamadığı için yayınlamamıştı. Bu özelliğin de süreçte alınacak geri bildirimlere göre yol alacağını öngörebiliriz.

Kaydırma özelliği Spotify’da yer alıyor

Aslında bu özellik halihazırda Spotify ve Google Play Müzik’te yer alıyor. Kullanıcıların müzik dinleme deneyimini artıran özelliğin YouTube Müzik’e gelmesi hoş bir detay olabilir. Peki sizler bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.