9to5Google, YouTube Music'in yeni bir özelliğini keşfetti. Yapılan açıklamalara göre Spotify'ın etkin olarak kullanılan ortak çalma listesi oluşturma özelliği, ilerleyen dönemlerde YouTube Music'te de yer alacak. Ancak bu özelliğin ne zaman kullanımda olacağı şu an için bilinmiyor.

9to5Google tarafından keşfedilen yeni bir özellik, YouTube Music'in uygulama içi işlevselliğini artıracak gibi görünüyor. Bir süredir Spotify kullanıcıları tarafından deneyimlenebilen bir özellik olan ortak çalma listesi özelliği, görünüşe göre ilerleyen dönemlerde YouTube Music'te de yer alacak. Yeni özellik, şu an için çalışmıyor olsa da uygulamanın kodlarında yer alıyor olması, özelliğin yakın olduğunun habercisi.​

YouTube Music'in şu an için kullanılamayan yeni özelliği, bir çalma listesinin birkaç kullanıcı tarafından ortak olarak oluşturulmasını sağlayacak. Kullanıcılar bu sayede, sevdikleriyle birlikte oluşturdukları çalma listelerine etiket ekleme ve diğer ince ayarları yapabilme gibi imkanlara sahip olacaklar. Geliştirici ekip, dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformunun sevilen bir özelliğini "kopyalayarak", YouTube Music'i daha işlevsel bir hale getirmeye çalışıyor gibi görünüyor.

YouTube Music'in yeni özelliği böyle görünecek

Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere bir kullanıcı, söz konusu özelliğin kullanıma sunulması ile birlikte çalma listesi oluştururken yeni bir bölüm görecekler. "Collabrate" ya da "ortak çalışma" olarak göreceğimiz bu bölüm, çalma listesini yönetebilecek kullanıcıların eklenmesini sağlayacak. Ayrıca kullanıcılar, yine bu bölümde çalma listelerine isimler verebilecek, açıklamalar yazabilecek ya da çalma listesinin gizliliğini yönetebilecekler.

9to5Google ekibinin keşfettiği yeni özellik, ekran görüntülerinde kullanıma hazır gibi görünüyor. Ancak Collabrate butonuna tıklayan ekip, uygulamanın hiçbir tepki vermediğini fark etmiş. Yani bu özellik şu an için kullanılabilir durumda değil.

YouTube Music'in mevcut çalma listesi oluşturma sayfası böyle görünüyor

YouTube Music için hazırlanan yeni özelliğin Spotify'daki ortak çalma listesi oluşturma özelliğinden ne gibi farkları olduğu bilinmiyor. Ancak Google mühendisleri, ortak çalışma ürünleri ortaya koyma konusunda şüphesiz çok iyi bir noktadalar. Eğer YouTube Music'in yeni özelliği gerçekten de Spotify'dan iyi olursa, kullanıcıların YouTube Music'i tercih etmeleri için etkili bir neden ortaya çıkabilir.